Ali Yerlikaya açıkladı. Örgüt üyesi 61 şahıs yakalandı

İzmir’de kırmızı bültenle aranan yurtdışı firarisi Beratcan Gökdemir’in elebaşılığını yaptığı organize suç örgütü ile İstanbul’da ulusal aranma kaydı bulunan Ferhat Delen’in elebaşılığını yaptığı organize suç örgütüne İstanbul ve İzmir merkezli 9 ilde eş zamanlı bir şekilde operasyon gerçekleştirildi.

Kafes-41 isimli operasyonda, örgüt üyesi olan 61 şahıs yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, organize suç örgütlerine nefes aldırmayacaklarını ifade etti.