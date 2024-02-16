Ali Yerlikaya açıkladı. Örgüt üyesi 61 şahıs yakalandı

Kaynak: İHA
Ali Yerlikaya açıkladı. Örgüt üyesi 61 şahıs yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve İzmir merkezli 9 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Kafes-41 operasyonlarında örgüt üyesi 61 şüpheli şahsın yakalandığını duyurdu.

İzmir’de kırmızı bültenle aranan yurtdışı firarisi Beratcan Gökdemir’in elebaşılığını yaptığı organize suç örgütü ile İstanbul’da ulusal aranma kaydı bulunan Ferhat Delen’in elebaşılığını yaptığı organize suç örgütüne İstanbul ve İzmir merkezli 9 ilde eş zamanlı bir şekilde operasyon gerçekleştirildi.

Kafes-41 isimli operasyonda, örgüt üyesi olan 61 şahıs yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, organize suç örgütlerine nefes aldırmayacaklarını ifade etti.

ekran-goruntusu-2024-02-16-083242.png

ekran-goruntusu-2024-02-16-083257.png

ali-yerlikaya-dan-antalya-daki-sel-afetine-iliskin-aciklama.jpg

ekran-goruntusu-2024-02-16-083721.png

ekran-goruntusu-2024-02-16-083643.png

Son Haberler
Sedat Peker'den Sevgililer Günü paylaşımı Gündem
Sedat Peker'den Sevgililer Günü paylaşımı
Fed üyesinden faiz mesajı Ekonomi
Fed üyesinden faiz mesajı
Dünyanın en büyük ekonomileri açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada? Gündem
Dünyanın en büyük ekonomileri açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada?
ABD’de işsizlik maaşı başvurularında düşüş Ekonomi
ABD’de işsizlik maaşı başvurularında düşüş
Biden bu sefer de 10 saniye öncesini unuttu. Karısından fırçayı yedi Dünya
Biden bu sefer de 10 saniye öncesini unuttu. Karısından fırçayı yedi
Anadolu Grubu’na bağlı Coca-Cola'dan dev satın alma. KAP'a açıklama yaptılar Ekonomi
Anadolu Grubu’na bağlı Coca-Cola'dan dev satın alma. KAP'a açıklama yaptılar