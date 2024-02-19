12 ülkenin kırmızı ve yeşil bültenle aradığı 23 isim Türkiye'de yakalandı

Düzenleme: Kaynak: AA
12 ülkenin kırmızı ve yeşil bültenle aradığı 23 isim Türkiye'de yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Kafes-43” adlı operasyonlarla, 12 farklı ülkenin Interpol aracılığıyla kırmızı bülten, yeşil bülten ve difüzyon mesajı ile aradığı 23 kişinin 6 ilde yakalandığını duyurdu.

Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı’nın koordinasyonunda, Interpol Europol Daire Başkanlığı ve KOM Başkanlığı’nın çalışmaları sonucunda, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir ve Van’da “Kafes-43” operasyonlarının gerçekleştirildiğini ifade etti. Yerlikaya, Almanya, Belçika, Bulgaristan, Güney Kore, Irak, İran, İsviçre, Kazakistan, Romanya, Rusya, Türkmenistan ve Ürdün’den 23 kişi hakkında Interpol’ün kırmızı bülten, yeşil bülten ve difüzyon mesajı (acil yakalama mesajı) arama kaydı olduğunu ve bu kişilere yönelik operasyonların sonucunda tüm şüphelilerin yakalandığını belirtti.

Yakalanan kişilerin, cinayet, terör suçları, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, kara para aklama, suç örgütüne üyelik, uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından arandığı tespit edildiğini aktaran Bakan Yerlikaya, şöyle devam etti: “Ne kadar büyük olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu bozan uluslararası organize suç örgütlerine, göçmen kaçakçılığı yapanlara, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Hepsini tek tek kafese koyacağız. Interpol tarafından aranan ve emniyetimizin yaptığı detaylı incelemeler sonucunda ülkemizde bulunduğu belirlenen 23 kişi yakalandı. Emniyet güçlerimiz aramalarına devam ediyor.”

Operasyonu gerçekleştiren polis ekiplerini tebrik eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona ait görüntüleri de paylaştı.

Öte yandan Interpol tarafından aranan bir araç, Tunceli'de bulundu.

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