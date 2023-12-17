Ali Yerlikaya kaç Suriyeliye vatandaşlık verildiğini açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Ali Yerlikaya kaç Suriyeliye vatandaşlık verildiğini açıkladı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya TBMM’de halen devam eden bütçe görüşmelerinde sayısı hiç gündemden düşmeyen vatandaşlık verilen Suriyeli konusunda bir açıklama yaparak 238 bin Suriyeliye Türk Vatandaşlığı verildiğini açıkladı.

Ülkemizde sayıları milyonları aşan Suriyeliler hakkında gündemden düşmeyen konuların başında, vatandaşlık verilen Suriyeliler konusu yer alıyor. TBMM’de süregelen bütçe konuşmalarında milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Yerlikaya, ülkemizde olan Suriyelilerin sayısına ilişkin verileri açıkladı.

T24’ün haberine göre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde; "2023 Aralık ayı itibariyle 238 bin 55 geçici koruma altında bulunan Suriye uyruklu yabancı, istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazanmıştır. Bunların 134 bin 422'si reşit 100 bin 633'ü çocuktur. 18 yaşından büyük olanın sayısı 156 bin 987'dir" dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile Sayıştay raporlarının görüşmeleri devam ediyor.

Meclis’te hükümet adına milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Yerlikaya, vatandaşlık alan Suriyelilerin sayısına ilişkin şunları dedi:

İstanbul'da oluşturulan 38 adet mobil göç noktalarında, düzensiz göçmen olduğu tespit edilen yabancılar sınır dışı işlemleri için geri gönderilme merkezlerine sevk edilmektedir. Söz konusu mobil göç noktalarında 2023 yılında 143 bin 47 yabancının yasal kalışları sorgulanmıştır. Düzensiz göçmen olduğu tespit edilen 47 bin 466 yabancı sınır dışı edilmek üzere geri gönderilme merkezine sevk edilmiştir.

"2023 ARALIK AYINDA TOPLAM 238 BİN 55 SURİYELİ TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANDI"

2023 Aralık ayı itibariyle 238 bin 55 geçici koruma altında bulunan Suriye uyruklu yabancı, istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazanmıştır. Bunların 134 bin 422'si reşit 100 bin 633'ü çocuktur. 18 yaşından büyük olanın sayısı 156 bin 987'dir."

Son Haberler
Tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı Gündem
Tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
İkinci toplantıya saatler kaldı! Asgari ücrete yapılacak zam masadan sızdı Ekonomi
İkinci toplantıya saatler kaldı! Asgari ücrete yapılacak zam masadan sızdı
Silah kaçakçılarına 72 ilde operasyon. Binlerce ruhsatsız silah ele geçirildi Gündem
Silah kaçakçılarına 72 ilde operasyon. Binlerce ruhsatsız silah ele geçirildi
Barcelona yine puan kaybetti Spor
Barcelona yine puan kaybetti
İran İsrail ajanını idam etti Dünya
İran İsrail ajanını idam etti
ABD ve İngiltere donanması Kızıldeniz'de 15 saldırı uçağı düşürdü Dünya
ABD ve İngiltere donanması Kızıldeniz'de 15 saldırı uçağı düşürdü