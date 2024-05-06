Yerlikaya duyurdu! 9 ilde IŞİD operasyonu: 30 gözaltı

Kaynak: AA
Yerlikaya duyurdu! 9 ilde IŞİD operasyonu: 30 gözaltı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 ilde terör örgütü IŞİD’a yönelik Bozdoğan-35 operasyonunda 30 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca Mersin merkezli İstanbul, Adana, Ankara, Diyarbakır, Osmaniye ve Yozgat’ta terör örgütü IŞİD’a yönelik operasyonda 15 kişinin yakalandığını kaydetti. Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Hatay ve Kütahya İl Emniyet Müdürlükleri, TEM Şube Müdürlüklerince de operasyon düzenlendiğini aktaran Yerlikaya, Hatay’da, geçmiş dönemlerde IŞİD adına mühimmat temin eden, kaçakçılık faaliyetlerini organize eden, ifade ve teşhislerde adı geçtiği tespit edilen 14 şüphelinin yakalandığını belirtti. Bakan Yerlikaya, Kütahya’da da geçmiş dönemlerde IŞİD içerisinde faaliyet yürüttüğü ve örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğu tespit edilen bir kişinin yakalandığını kaydetti.

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Operasyonlar sonucu ruhsatsız tabancalar, çok sayıda örgütsel dokümanla dijital materyale el konulduğunu belirten Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren jandarma ve emniyet güçlerini tebrik etti.

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