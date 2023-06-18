Aliağa’yı sağanak vurdu: Taşan dere eski köprüyü yıktı

İzmir’in Aliağa ilçesinde sağanak sonrası taşan dere eski köprüyü yıktı. Bir evi su basarken, sokaklar adeta savaş alanına döndü.

Aliağa’yı sağanak vurdu: Taşan dere eski köprüyü yıktı

İzmir’de zaman zaman etkili olan sağanak, Aliağa’da afete dönüştü. Sağanak nedeniyle Çıtak Mahallesi’nde taşan dere, eski köprüyü yıktı. Derenin yakınında bulunan bir binanın zemin katındaki evin camı sel sularına dayanamayarak patlaması sonucu daireyi su bastı, sokaklar ise adeta savaş alanına döndü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekiplerinin yanı sıra Aliağa Belediyesine bağlı iş makineleri yönlendirildi. Ekipler tarafından suların taşıdığı taşlar ile molozları temizleme çalışması başlatıldı. Taşkın nedeniyle bir binek araç ve traktör ise zarar gördü.

“ALLAH BETERİNDEN KORUSUN”

Olayın ardından Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney ve Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da olay yerine gelerek hem yetkililerden bilgiler aldı hem de vatandaşlar ile bir araya geldi. Oluşan afet hakkında bilgi veren Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, “Yoğun bir yağış yaşanıyor. Yunt Dağları’ndan aşağıya akan su dereyi patlatıyor ve derenin patlaması sonrası köy içerisine su akıyor. Vatandaşlarımızda herhangi bir yaralanma durumu yok. Allah beterinden korusun inşallah” dedi. Çıtak Mahalle muhtarı Üstün Güleç ise “15-20 dakika dağa düşen yağmur, köyümüzün içerisindeki dereleri, köprüleri patlattı. Çok büyük bir afet oluştu ve bütün ekipleri aradım. Şu anda tüm ekipler çalışıyor. Bir can kaybımız yok ama hasar var. Bu hasar da zaman içerisinde giderilecek. İnşallah bir daha böyle bir felaketle karşılaşmayız” diye konuştu. (İHA)

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