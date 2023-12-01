Alibeyköy Barajı'nda bulunan genç kadın yaşamını yitirdi

Saat 15.00 sıralarında Alibeyköy Barajı'nda meydana gelen olayda, Suyun üzerinde bir kadının hareketsiz olarak durduğunu gören vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

BARAJA DOĞRU YÜRÜYÜP SUYA ATLADI İDDİASI

Akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen D.B. (21)'in Sultangazi Millet Bahçesi'ne gelerek baraja doğru yürüdüğü ve suya atladığı iddia edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından sudan çıkarılan D.B. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. D.B. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.





YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olayı duyan D.B.'nin yakınları olay yerine geldi. Ekipler tarafından D.B.'nin sudan çıkarıldığı sırada yakınları sinir krizi geçidi. Kadının kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.