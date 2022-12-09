﻿Bağışıklık sistemini çelik gibi yapıyor. Mutfağınızdan sakın eksik etmeyin

Alıç meyvesinin yeşili, sarısı, kırmızısı ve beyaz rengi bulunuyor. Alıç’tan sirke, çay ve marmelad yapılıyor.

Alıç’ın birçok faydası bulunuyor.

FAYDALARI

Bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Diyabet ve astım gibi rahatsızlıklara iyi geliyor.

Hafızayı güçlendiriyor.

Çayı, uykuya iyi geliyor.

Vücuttaki enfeksiyon risklerini azaltıyor.

Soğuk algınlığı ve gribe iyi geliyor.

Yağ yakımını hızlandırıyor.

ALIÇ ÇAYI TARİFİ

Bir çaydanlığa su ilave edilir ve su kaynama noktasına gelene kadar ısıtılır. Daha sonra kurutulmuş alıçlar eklenir ve biraz kaynaması beklenir.

10 dakika demlenmesi beklendikten sonra süzülerek tüketime hazır hâle gelir.

Alıç taze hâliyle ekşimsi tada sahip bir meyvedir. Taze ve kuru şekilde tüketilebilir. Alıç meyvesinin günlük bir tüketim sınırı kesin olarak belirlenmiş ya da önerilmiş değildir. Alıç çayının tüketimi ise günde 2-3 bardak ile sınırlandırılması önerilir.