Alican Uludağ: AKP sandık başlarına gündüze göre daha fazla insan yığıyor

Gazeteci Alican Uludağ, "Sandıkların kapanması ile birlikte AKP'nin sandık başlarına gündüze göre daha fazla insan yığdığına ilişkin bilgiler geliyor" paylaşımında bulundu

Alican Uludağ: AKP sandık başlarına gündüze göre daha fazla insan yığıyor

14 Mayıs'ta hiçbir adayın 50+1 şartını sağlayamaması nedeniyle ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçiminde bugün halk, bir kez daha sandık başına gitti. Oy kullanma işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi.

"AKP SANDIK BAŞLARINA GÜNDÜZE GÖRE DAHA FAZLA İNSAN YIĞIYOR"

Sayım işlemi sürerken gazeteci Alican Uludağ kişisel Twitter hesabında dikkati çeken bir paylaşımda bulundu: "Sandıkların kapanması ile birlikte AKP'nin sandık başlarına gündüze göre daha fazla insan yığdığına ilişkin bilgiler geliyor."

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