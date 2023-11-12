Alın daraltma nasıl olur

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Cengizhan Ekizceli, "Alın daraltma estetiği son yıllarda popülerliğini artırdı. Dünyanın birçok bölgesinden alın daraltma ameliyatı olmak isteyenler Türkiye’ye geliyor" diye konuştu.

Deniz Dallı KAYNAK: Haber Merkezi
Alın daraltma nasıl olur

Dünyanın birçok bölgesinden estetik ameliyatı olmak isteyenler Türkiye'nin yolunu tuttu. Plastik cerrahi alanında son yıllarda ‘alın daraltma' da popülerliğini artırdı. Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Cengizhan Ekizceli, alın daraltma ameliyatının önemli süreçlerini açıkladı. Dr. Ekizceli, ‘'Alın daraltma son zamanlarda popüler estetik operasyonlardan biri haline geldi. Alın daraltma operasyonu alındaki saç çizgisinin yerinin değiştirilerek alına istenilen boyutun verilmesi işlemidir'' diye konuştu.

Alın daraltma estetiğinin son yıllarda yaygınlaştığını belirten Op. Dr. Ekizceli, ''Sosyal medyada insanların birbirini görmesinden dolayı alın daraltmaya da talep arttı. Alın daraltma işlemi saçlı derinin aşağıya alınması işlemidir. Bu şekilde alının boyu kısalıyor. Estetik cerrahi görselliğe hitap ediyor. Türkiye plastik cerrahi operasyonlarında çok gelişti'' şeklinde konuştu.

AMELİYAT SONRASI

Alın daraltma ameliyatı öncesi hastaların belirli süreçlerden geçtiğini söyleyen Op. Dr. Ekizceli, ''Hastalarımıza ameliyat öncesi tüm detayları anlatıyoruz. Muayene ederken hastamızın alnını kaç cm daraltacağımızı söylüyoruz. Yaptığımız ameliyatları hastamıza gösteriyoruz. Sonraki süreçte ameliyat başlıyor. Cerrahi işlem 1-1,5 saat sürüyor. İyileşme süreci plastik cerrahide 6 ay ile 1 yıl arasında değişiyor. Alın daraltma ameliyatında oluşabilecek izler saçların altında kalıyor. Böylece ameliyat sonrası dışarıdan hiçbir iz görünmüyor'' dedi. Ekizceli şunları söyledi:

''Avrupa, Amerika ve Arap ülkelerinden çok fazla hastamız geliyor. Yüzde 90 oranında kadın hastalar alın daraltma yaptırmak istiyor. 18 yaş sınırlamamız var. Alın estetiğini 50 yaş üstü hastalarımızda da çok fazla önermiyoruz. Saç dökülme riski olanlara önermiyoruz. Hastamız yurt dışından geliyorsa bazı test sonuçlarını istiyoruz. Risk görülmediği takdirde hastalarımızı davet ediyoruz ve tekrar burada testler yapıyoruz. Gerekli testler sonrası ameliyat işlemini yapıyoruz''

İHA

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