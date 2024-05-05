Sakaryaspor'dan şaşırtan Tuncay Şanlı kararı

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Sakaryaspor'dan şaşırtan Tuncay Şanlı kararı
Trenyol 1. Lig'de 3. sırada bulunan Sakaryaspor, Tuzlaspor yenilgisinin ardından Tuncay Şanlı ile ilgili flaş bir karara imza attı.

Trendyol 1. Lig'de sürpriz bir ayrılık yaşandı.

57 puanla 3. sırada bulunan Sakaryaspor, teknik direktör Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı.

Sakaryaspor; Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında sahasında Tuzlaspor'a 2-0'lık skorla mağlup olmuştu.

Sakaryaspor, ligin son haftasında Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek.

Sakaryaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Teknik direktörümüz Tuncay Şanlı ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

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