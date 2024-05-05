Sakaryaspor'dan şaşırtan Tuncay Şanlı kararı

Trendyol 1. Lig'de sürpriz bir ayrılık yaşandı.

57 puanla 3. sırada bulunan Sakaryaspor, teknik direktör Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı.

Sakaryaspor; Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında sahasında Tuzlaspor'a 2-0'lık skorla mağlup olmuştu.

Sakaryaspor, ligin son haftasında Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek.

Sakaryaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Teknik direktörümüz Tuncay Şanlı ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."