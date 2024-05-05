Chelsea West Ham United'a patladı

Hatice Özen
Chelsea West Ham United'a patladı
İngiltere Premier Lig'de Chelsea, evinde ağırladığı West Ham United'a 5 attı.

Premier Lig'in 36. haftasında Chelsea ile West Ham United karşılaştı.

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Mücadele ev sahibinin 5-0'lık galibiyeti ile sonuçlandı.

Galibiyeti getiren goller, 15'te Palmer, 30'da Gallagher, 36'da Madueke ve 48' ile 80'de Jackson'dan geldi.

Bu sonuçla Chelsea, puanını 54 yaptı ve 7. sıraya yükselerek Avrupa potasına girmeye yaklaştı.

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West Ham ise 49 puanla 9. sıraya geriledi.

David Moyes'in ekibi 4 maçtır galip gelemiyor.

Avrupa potasına girmek isteyen Chelsea son 3 lig maçında Nottingham Forest, Brighton Hove ve Bournemouth ile karşılaşacak.

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