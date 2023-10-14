Alin ne demek? Alin isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Alin de son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Alin ne demek? Alin isminin anlamı nedir?

KAYNAK: Haber Merkezi
Alin ne demek? Alin isminin anlamı nedir?

Alin adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Alin isminin anlamını araştırıyor. Peki, Alin ne demek? Alin isminin anlamı nedir?

ALİN NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Alin ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Yükselen ışık, ışığın kaynağı.

- Yüce, asil, soylu.

- Aydınlık, parlak.

- Dürüst, adil.

ALİN İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Alin ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Alin ismini koymak caizdir.

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