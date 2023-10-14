Alin adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Alin isminin anlamını araştırıyor. Peki, Alin ne demek? Alin isminin anlamı nedir?
ALİN NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Alin ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Yükselen ışık, ışığın kaynağı.
- Yüce, asil, soylu.
- Aydınlık, parlak.
- Dürüst, adil.
ALİN İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Alin ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Alin ismini koymak caizdir.