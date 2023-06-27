Alın teriyle kazanılmış 100 bin lirayı dakikalar içinde çaldı. 'Pes' dedirten vicdansızlık kamerada

Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesi Güllük Mahallesi’nde bulunan bir çay ocağında yaşanan hırsızlık 'pes' dedirtti. Çay ocağı işleten Şahin Bilmez'in biriktirdiği 100 bin lirayı çalıp poşete koyan hırsızın görüntüleri kameralara yansıdı.

Alın teriyle kazanılmış 100 bin lirayı dakikalar içinde çaldı. 'Pes' dedirten vicdansızlık kamerada

İHA’nın haberine göre, olay saat 05:30 sularında yaşandı. Gece işlerini bitirip evine giden Şahin Bilmez sabah bir arkadaşının araması üzerine uyandı. Telefon görüşmesinde arkadaşının “Senin dükkanın camları açık” demesi üzerine dükkanına giden talihsiz adam, soyulduğunu anladı. Polis ekiplerine haber veren işyeri sahibi dükkanından 100 bin lira çalındığını iddia ederek şikayetçi oldu.

“Ekmek ve sadaka kutusunu da çaldı”

Borçlarını ödemek için biriktirdiği paranın çalındığını öğrenen Şahin Bilmez, “Sabah saat 10.00 sularında bir arkadaşım beni aradı. Dükkanın camlarının açık olduğunu söyledi. Hemen dükkana geldim ve hırsız girdiğini anladım. Kapılarda herhangi bir zorlama yoktu, küçük bir cam var oradan girmiş. Borçlarımı ödemek için biriktirdiğim 100 bin lira para vardı. Sakladığım yerden onu bulmuş, kasada bir miktar para ve cüzdanım vardı onlara dokunmamış. Sadaka kutusunu çalmış. Dükkandan çıkarken birkaç adet ekmek almış. Borçlarımı ödemek için biriktirdiğim paraydı, bir an önce bulunmasını istiyorum. Alın teri ile kazanılmış bir paraydı, hırsız ihtiyacını alsın geri kalanını getirsin yerine bıraksın, borçlarım var” ifadelerini kullandı.

Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.

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