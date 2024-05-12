Pancar toplamaya giderken çıngıraklı yılanla karşılaştı

Yüksekova ilçesinde pancar toplamak üzere dağlık alana çıkan bir vatandaş, beklenmedik bir karşılaşma yaşadı. Nejdet Onsalan isimli vatandaş, İran sınırındaki dağlarda çıngıraklı bir yılanla karşılaştı. Olay anını şaşkınlıkla karşılayan Onsalan, bu anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Yılanın ürkütücü hali karşısında şaşırdığını belirten Nejdet Onsalan, “Hafta sonunda vaktimi değerlendirmek için pancara gittim. Arkadaşla beraber İran sınırında yer alan bölgede pancar topladık. Yürüdüğüm sırada çıngıraklı yılan karşıma çıktı. İlk olarak çok şaşırdım ama o anları da kaçırmamak için cep telefonumla kaydettim. Bir süre sonra yılan ortadan kayboldu” dedi.