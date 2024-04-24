Aliyev 3 ülke saydı: Ermenistan'ı bize karşı silahlandırıyorlar

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, başkent Bakü'de yer alan ADA Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen "COP29 ve Azerbaycan için Yeşil Vizyon" başlıklı uluslararası foruma katıldı.

Burada bir konuşma yapan Aliyev, barış anlaşması için Ermenistan ile yürütülen müzakerelere değindi.

Aliyev, "Barış anlaşması imzalanmasına hiçbir zaman olmadığı kadar yakınız. İşgal döneminde hiçbir zaman buna yakın olmadık. O zaman temel ilkelerde bile mutabık kalamıyorduk. Şimdi ise barış anlaşmasının nasıl olması gerektiği konusunda ortak bir anlayışa sahibiz. Sadece detayları çözmemiz gerekiyor. Ama elbette her iki tarafın da zamana ihtiyacı var." diye konuştu.

"ERMENİSTAN MADDEYİ İHLAL EDİYOR"

Azerbaycan'ın batı illerini Ermenistan üzerinden ile Nahçıvan ile birleştirecek olan Zengezur Koridoru’na ilişkin Aliyev, "10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü bildiride bu konu belirtiliyor. Evet, orada Zengezur Koridoru ifadesi yer almıyor fakat orada Azerbaycan'ın batı kısımları ile Nahçıvan arasında yol bağlantısı olması, bu yolun güvenliğinin Rus birliklerce sağlanacağı yazılıyor. 3 yıldan fazladır Ermenistan bu maddeyi ihlal ediyor. Onlar Nahçıvan'la yol bağlantısı kurulmasını engelliyor." dedi.

“FRANSA, HİNDİSTAN VE YUNANİSTAN, ERMENİSTAN'I BİZE KARŞI SİLAHLANDIRIYOR”

Erivan’ın yeni silahlar edinmesine de değinen Aliyev, "Fransa, Hindistan ve Yunanistan, Ermenistan'ı bize karşı silahlandırıyor. Bunu açıkça yapıyorlar ve hatta bize bir şeyler kanıtlamaya çalışıyorlar. Biz de oturup bekleyemeyiz. Bu tavrımızı Ermeni hükümetine ve bugün Ermenistan'a sahip çıkmaya çalışan taraflara açıkça ilettik. Kendimize yönelik ciddi tehdit görürsek ciddi önlemler almak zorunda kalacağız." şeklinde konuştu.

"BİRLİK, BÖLGESEL GÜVENLİĞİN ÖNEMLİ KRİTERİDİR"

Aliyev, Türkiye ile Azerbaycan arasında ilişkilere yönelik ise şunları söyledi:

"Türkiye-Azerbaycan birliği, bölgesel güvenlik ve istikrarın önemli kriteridir. Türkiye ile Ermenistan arasındaki yakınlaşma ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme paralel yürütülmelidir. Bizim de Türkiye Cumhurbaşkanı'nın da tutumu bu yöndedir."