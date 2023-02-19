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Aliyev: Ermenistan'ın barış anlaşması pozisyonunda ilerleme var ama yeterli değil

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın barış anlaşmasına ilişkin pozisyonunda ilerleme bulunduğunu fakat bunun yeterli olmadığını söyledi.

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 01:47
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Aliyev: Ermenistan'ın barış anlaşması pozisyonunda ilerleme var ama yeterli değil

Aliyev: Ermenistan'ın barış anlaşması pozisyonunda ilerleme var ama yeterli değil
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Münih'te gerçekleştirdiği üçlü toplantı sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Görüşmenin iyi ve yapıcı geçtiğini söyleyen Aliyev, Ermenistan ve Azerbaycan arasında barış anlaşması süreci dahil birçok konuyu müzakere ettiklerinin bilgisini verdi.

Aliyev, barış anlaşmasının uluslararası hukuk norm ve ilkeleri temelinde hazırlanması gerektiğini, bunu da toplantıda belirttiğini söyleyerek, "Karabağ konusunda her hangi bir maddenin bulunması bizim için kabul edilemez. Bu husustaki görüşümüzü belirttik. Bizim verdiğimiz tekliflere 3 gün önce Ermenistan'dan yeni cevap teklifleri aldık. Şimdi onları inceliyoruz. İlk bakışta Ermenistan'ın pozisyonunda ilerleme var ama yeterli değil." bilgisini paylaştı.

"LAÇIN İLİ İLE ERMENİSTAN ARASINDAKİ SINIRDA KONTROL NOKTALARI KURULMALI"

Azerbaycanlı çevrecilerin Laçın koridorundaki protestolarını da konuştuklarını bildiren Aliyev, "Hiçbir abluka söz konusu değildir. Protestoların başladığı 12 Aralık'tan bu yana yoldan 2 bin 500'den fazla tır ve Uluslararası Kızılhaç Örgütü aracı geçti. Abluka olsaydı bu araçlar nasıl geçebilirdi? Azerbaycan'a yönelik bu asılsız suçlamaları reddediyoruz. Haklı olarak madenlerimizin yasa dışı kullanımının durdurulmasını talep ediyoruz ve bu gerçekleşene kadar protestocuların vazgeçmeyeceklerinden eminim." dedi.

Aliyev, Ermenistan ile Azerbaycan sınırında ikili olarak kontrol noktaları kurulmasını resmen önerdiklerini, Paşinyan'ın ise bu konuya bir yanıt vermediğini, muhtemelen bu konuyu düşünmek için Erivan'ın zamana ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Bu önerisinin hem Avrupa hem de ABD'li yetkililerce mantıklı görüldüğünü söyleyen Aliyev, "Bu tabii ki iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesinde önemli bir etken. Çünkü sınır belirlemeden bahsediyorsak, kontrol noktaları olmadan bu mümkün değil. Yolların açılmasından bahsediyorsak, elbette Zengezur koridorunun her iki ucunda ve Laçın ili ile Ermenistan arasındaki sınırda kontrol noktaları kurulmalıdır. Bugün üçlü görüşmede resmen bu teklifi yaptım. Ermenistan'dan cevap bekleyeceğiz." diye konuştu.

AZERBAYCAN'IN TAHRAN BÜYÜKELÇİLİĞİNE YAPILAN SALDIRI

İlham Aliyev, İran-Azerbaycan ilişkilerine ve Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yönelik saldırıya da değinerek, "İran soruşturmayı şeffaf şekilde yürütmeli, bizi bilgilendirmeli ve teröristi cezalandırmalıdır. Fakat en önemlisi bu teröristi azmettirenler, bu vahşi olayın faili İran kuruluşunun temsilcileri yargı önüne çıkarılmalıdır. Ancak o zaman ilişkilerin normalleşmesinden bahsedebiliriz." ifadesini kullandı. (AA)

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