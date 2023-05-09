Aliyev ve Paşinyan bir araya geliyor

Azerbaycan lideri Aliyev ile Ermenistan başbakanı Paşinyan'ın 14 Mayıs'ta Brüksel'de bir araya geleceği duyuruldu.

Aliyev ve Paşinyan bir araya geliyor

Editör: Osmancan Erok

Avrupa Birliği, dün yaptığı açıklamada, Ermenistan ve Azerbaycan liderlerinin önümüzdeki hafta Brüksel'de bir araya geleceğini belirtti. Yapılan açıklamada kalıcı bir barış anlaşması sağlama ve Dağlık Karabağ topraklarında uzun süredir devam eden anlaşmazlıkları çözme girişimi için adımlar atılacağı duyuruldu.

ÜÇ KATILIMLI BİR TOPLANTI GERÇEKLEŞECEK

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında 14 Mayıs'ta gerçekleşecek görüşme, iki ülkenin dışişleri bakanı arasında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in bir atılımın mümkün olduğunu önermesine yol açan görüşmenin ardından geldi.

AB Konseyi'nin internet sitesinde yapılan bir duyuruda, Konsey Başkanı Charles Michel ile AB merkezinde üç katılımlı bir toplantı yapılacağı belirtildi.

2020'de Rusya'nın aracılık ettiği bir ateşkesle sona eren altı haftalık bir ihtilafta Azerbaycan, Sovyet yönetiminin çöküşünden kalma ilk savaşta kaybettiği toprakları geri aldı. İki taraf arasında periyodik olarak sınır çatışmaları yaşanıyor.

GEREKTİĞİNDE YENİDEN GÖRÜŞECEKLER

Aliyev ve Paşinyan, bugüne kadar genellikle AB veya Rusya tarafından organize edilen birkaç tur görüşme yaptı. Ancak sınır çizme ve birbirlerinin topraklarındaki alanlara erişim de dahil olmak üzere olağanüstü sorunları çözmede başarısız oldular.

AB'den yapılan açıklamada, "Liderler, Brüksel toplantılarının devam eden gelişmeleri ve gündem maddelerini ele almak için gerektiğinde Brüksel'de üçlü olarak toplanmaya devam etme konusunda da anlaştılar."

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