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Alkışlar Kahramanmaraşlı dondurmacıya. Depremzede çocukları unutmadı

Kahramanmaraş'ın en büyük dondurma üreticilerinden biri, çadır kentteki depremzedelere dondurma ikramında bulundu.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 15:55
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Alkışlar Kahramanmaraşlı dondurmacıya

Alkışlar Kahramanmaraşlı dondurmacıya. Depremzede çocukları unutmadı
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AA'da yer alan habere göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından bölgeye yardımlar devam ediyor. Kentteki bir dondurma firması da destek olmak amacıyla depremzedelere dondurma ikram etti.

AKDO Dondurma Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Davarcıoğlu, depremler nedeniyle birçok insanın çadır kentlerde yaşamak zorunda kaldığına işaret etti.

Kentteki hava sıcaklığının artmaya başladığını belirten Davarcıoğlu, çadır kentlerde kalan çocukları mutlu etmek için dondurma ikramında bulunmayı kararlaştırdıklarını anlattı.

Kahramanmaraşlılara her türlü yardımı sağlamak için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu dile getiren Davarcıoğlu, "Sıcak günlerde çocuklarımız mutlu olsun, yüzleri gülsün diye dondurma dağıtımına başladık. Elimizden geldiği kadar her şekilde insanlara, Maraş'ımıza yardımcı olmak için her imkanı sunmaya hazırız, sunuyoruz da." ifadelerini kullandı.

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