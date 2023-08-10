Alkol ve konaklama yasağının ardından Nilüfer Müzik Festivali iptal edildi

Bursa Nilüfer Belediyesi tarafından 1-2-3 Eylül'de Balat Ormanı'nda gerçekleştirilmesi planlanan Nilüfer Müzik Festivali, Valilik kararlarının ardından iptal edildi.

Bursa Valiliği tarafından gece konaklama ve alkol yasağı getirilmesinin ardından Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, festivalin düzenleneceği Balat Ormanı önünde açıklama yaptı.

Başkan Erdem, yaptığı açıklamada getirilen yasakların ardından Nilüfer Müzik Festivali'ni bu yıl iptal etme kararı aldıklarını açıkladı.

Basın açıklamasında CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, CHP Bursa İl Başkanı Turgut Özkan, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz, Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Gürhan Akdoğan da hazır bulundu.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in açıklamaları şu şekilde:

"Ülkenin birçok yerinde konser iptalleri yaşanıyor. 2015’den beri ne değişti de, ne sorun yaşandı da yasaklar getiriliyor? Bu festival Bursa’nın tanıtımına katkı sağlayan bir kamplı festivaldir. Dünyada örnek alınmış bir festival.

Gençlerin tarihini iple çektiği bir deneyim de aynı zamanda. İsteyen kamp yapıyor, atölye çalışmaları ile yeni dostlukları ediniyor. Krizlerin sıkıntılarını dışarıda bırakıp doğanın kucağında müzikle destekleniyor.

Herkesin mutlulukla ayrıldığı bir iş yapıyoruz. 300 bin katılımcı ve 30 bin çadırlı misafir edindik. Ve hiç sorun yaşamadık. Emniyet güçleri de burada sorun çıkmadığı için bizlere teşekkür etmiştir. Yaşam tarzına müdahale ediliyor. 3 bine yakın başvuru vardı.

Buraya gelmek için heyecan duyan yurt içi ve yurt dışından birçok genç vardı. Gençlerin soluk alacağı alanlar yok ediliyor.

Biz bunu protesto ediyoruz. Festivali iptal etme kararı aldık. Satılmış biletlerin paralarını iade edeceğiz. Ve hukuk önünde mücadele etmeye devam edeceğiz"

"GENÇLERİN EĞLENMESİNDEN NİYE KORKUYORSUNUZ?"

Basın açıklamasında konuşan CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala ise "Gençler bu yıl maalesef az önce sevgili başkanımız da söylediği gibi bu festivale katılamayacaklar. Çünkü valiliğin kararıyla Nilüfer Müzik Festivali iptal etmek zorunda kalındı. Bakın buradan iktidar sahiplerine sormak lazım gençlerin eğlenmesinden niye korkuyorsunuz? Ya üstelik şunu da belirtmek lazım birinci öyle siz rahatsızlık duyuyorsunuz diye bu ülkenin gençleri eğlenmekten vazgeçmeyecekler. Bundan emin olun burada yalnızca bu müzik festivali iptal edilmedi gençlerin eğlenmesini önüne geçilmesi ile sınırlı bir durum değil aynı zamanda bakın unutmayın bilim ve sanat değer verilmediği yerde durmaz bu aynı zamanda işte hekimler için giderlerse gitsinler diyen zihniyetin müzisyenler ve sanatçılar içinde bu ülkede barınma koşullarını giderek zorlaştıran bir tutumun yansımasıdır. Her şeye rağmen bu ülkede bilim insanları da sanatçılar da müzisyenler de kalmaya üretmeye devam edecekler bu ülke bizi böyle siz istiyorsunuz diye yaşam biçimlerimize kimsenin müdahale etmesine izin vermeyeceğiz. Kimse merak etmesin bu ülkenin gençleri bu karanlığa asla teslim olmayacaklar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum bundan sonra bu festivalleri daha güçlü bir şekilde yapmak için belediyemiz başta olmak üzere birlikte gençler bahçede az önce kendini genç hisseden herkes birlikte bu festivalleri yapmak için çaba tüketeceğiz hiç kuşkunuz olmasın.” şeklinde konuştu.

"YAŞAM TARZINA MÜDAHALE"

Basın toplantısında açıklama yapan CHP Bursa Millletvekili Hasan Öztürk ise “Belediye başkanımız aslında bir çok konuya değindi maalesef bugün 21. yüzyılın Türkiye’sinde 21. yüzyılın dünyasında gençlerin nasıl eğlence ile ilgili bir dayatmayla ve kabul edilemez bir yaşam tarzına müdahale ile karşı karşıya olduğumuz ve Türkiye olarak utandığımız bir dayatma ile karşı karşıyayız ve bunu kesinlikle protesto ediyor ve kabul etmiyoruz Nil Fest bakıldığında dünyada bir çok örneği olan uluslararası aynı zamanda şehirler arası bir çok şehirden gençlerimizin geldiği çadırlar ise onların en ekonomik şekilde bu festivale üç gün boyunca katılabileceği ve aynı ortamda aynı havayı tenefüs ederek müzikle birlikte kaynaşacağı ve sosyalleşici bir kamp kamp mantığı dolayısıyla hem müziği yaşamak hem birlikteliği yaşamak için yara Açılmış bir metot bu dünyada da bir çok örneği var bu festivallerin ama biz çadıra karşıyız biz alkole karşıyız ya bizim derdimiz yok mu bizim gençlerimizin sorunları yok mu valiliğin gençlerin çadırı dışında alkole dışında ilgilenince bir konu yok mu gençler bu ülkeden umudunu getirdiler gençler bu ülkeden bu özgürlüklerin kısıtlanmasından bugünkü ekonomik şartlardan dolayı ülkeden vazgeçme noktasına geldiler Valilik niye bununla ilgilenmiyor da gençlerin var olan birkaç festivaline ve sosyalleş Ece’yi bu ortamları düşünüp dertleniyor bunu anlamak mümkün değil belli bir kalıba sokmak istediğimiz gençler değil aklı ve fikri hür vicdanını hür gençler bu ülkeyi bu Türkiye’yi 21. yüzyılın ilkesi yapacağını unutmayın gençlerimizi bir kalıba sokma zihniyetinize karşıyız bunu şiddetle protesto ediyoruz.” ifadelerini kullandı.