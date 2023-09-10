İstanbul’da açık alanda alkol yasağı resmen başladı: Parkta alkol tüketmek isteyenlere ceza kesildii

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Valiliği, halka açık deniz ve sahil kenarlarında, plaj, park, piknik ve mesire alanlarında içki içmeyi yasaklama kararı almıştı.

Yasağa gerekçe olarak, "çevrenin rahatsız edilmemesi, olumsuz görüntülerin oluşmasına mahal vermemek" gösterilmişti.

İstanbul Valisi Davut Gül'ün imzasıyla yayımlanan açıklamada, ‘halka açık alanlarda içki tüketenlere 617 lira para cezası uygulanacağı, içki kullanan kişinin sarhoş olması halinde, kişinin sarhoşluğu geçene kadar 'kontrol altında' tutulacağı’ belirtilmişti.

Söz konusu haberlerin ardından oluşan tepkiler üzerine valilikten konuya ilişkin açıklama gelmiş ve içki tüketimine ilişkin yeni bir uygulama kararı olmadığı öne sürülerek, kaymakamlık ve belediyelere ‘hatırlatma’ yapıldığı kaydedilmişti.

İstanbul Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Emin Gökçegözoğlu da yaptığı açıklamada, cezai yaptırımın yalnızca "çevreye rahatsızlık verenler için uygulanacağını" söylerken, "kendi halinde içki tüketen vatandaşlara" yönelik bir yasak kararı olmadığını söylemişti.

ALKOL YASAĞI RESMEN BAŞLADI

İstanbul’da kamuya açık alanlarda alkol yasağı dün itibariyle resmen başladı.

Serbest Düşünce Derneği üyelerine Kadıköy’deki Moda-2 Parkı’nda alkol tüketmek istedikleri için ceza kesildi.

Serbest Düşünce Derneği’nin sosyal medya hesabından polis tutanağı da paylaşılarak yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bu akşam (09.09.2023) saat 18:00'da, İstanbul Valiliğinin 18.08.2023 tarihli "alkol yasağı" olarak medyada geniş yer bulan ve hukuka açıkça aykırı genelgesine karşı özgürlüklerimizle birlikte haklarımızı korumak için planlanan

"İçeceğini Al Gel" etkinliğimiz kapsamında toplandığımız Kadıköy Moda Sahilinde alkol tüketilmesi, kolluk kuvvetlerince engellenmiş ve derneğimizin 3 kurucu üyesine 5326 sayılı Kanunun "emre aykırı davranış" başlıklı 32. maddesi uyarınca idari işlem uygulanmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanımıza ve diğer kurucu üyelerimize uygulanan kanunsuz emir dayatması ve neticesinde uygulanan idari işlem kabul edilemezdir.

Anayasaya, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine ve Kanuna aykırı olan bu idari işlemle birlikte söz konusu Valilik genelgesine karşı her türlü yasal haklarımızı kullanacağımızı saygılarımızla bildiririz. Serbest Düşünce Derneği”