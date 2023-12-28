Alkol yüzünden kaç milyon kişi öldü

“Her yıl 3,3 milyon kişi alkolden ölüyor...”

Bu sözler, Prof. Dr. Sadrettin Pençe’ye ait. Pençe, alkol ve madde bağımlılığının zararlarına dikkat çekti, uyarılarda bulundu.

Veriler korkunç! Dünya’da her yıl 3,3 milyon kişi alkolden ölüyor. Prof. Dr. Sadrettin Pençe, alkol ve madde bağımlılığının zararlarına dikkat çekti:

“ Dünya genelinde her yıl 3,3 milyon kişi alkol kullanımından ölüyor. Alkole bağlı ölümler bütün ölümlerin yüzde 5,9’unu oluşturmakta. Alkol tıbbi, hukuki, sosyal ve güvenlik boyutları bulunan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Sadece kişiyi değil, aynı zamanda aileleri, çevresini, iş yaşamını ve toplumu olumsuz yönde etkiliyor.

Dünya uyuşturucu raporuna göre, dünyada sadece 2014 yılında 247 milyon kişinin madde kullandığı tespit edildi. 29 milyon kişinin de madde kullanım bozukluğuna bağlı sorun yaşadığını öğrendik. Alkole bağlı ölümler bütün ölümlerin yüzde 5,9’unu kapsıyor ve toplam hastalık yükünün yüzde 5,1’ini oluşturuyor. Bu durum toplumlara sosyal ve ekonomik yük oluşturuyor. Madde kullanımına bağlı ölümler de genç nüfus için önde gelen ölüm nedenleri arasında yer alıyor. Bizim ülkemizde sadece 2016 yılında, 825 kişi bu nedenle yaşamını yitirdi.”

İHA