Alkollü sürücü motosikletini polis ve yayaların üzerine sürdü

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü polisleri Kadıköy'de araçlara yönelik trafik denetimleri gerçekleştirdi.

Ekiplerin, Bostancı sahil yolu üzerinde saat 21.00 sıralarında denetimleri gerçekleştirdikleri sırada "dur" ihtarına uymayan 34 GCY 08 plakalı motosiklet sürücüsü Furkan Çakar, motosikletini polis ekipleri ve yayaların üzerine sürerek kaçmaya çalıştı.

Motosikletli bir trafik polisinin takibiyle kısa sürede yakalanan Furkan Çakar, yapılan denetimlerde 1,19 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Alkollü sürücü, kaldırım üzerinde motorlu araç sürmekten 951 TL, polisin 'dur' ihtarına uymaması nedeniyle 951 TL, kask takmamak nedeniyle 436 TL, alkollü araç kullanmaktan ise 4064 TL idari para cezasına çarptırıldı. Motor sürücüsü Çakar'ın ehliyetine ise 6 ay süreyle el konuldu.

Öte yandan, kullandığı motosiklet trafik polis ekipleri tarafından bağlanarak, yediemin otoparkına çekildi.

Alkollü motosiklet sürücüsü Furkan Çakar hakkında adli işlem de başlatıldı. Trafik polis ekipleri tarafından gözaltına alınan alkollü sürücü, Göztepe Polis Karakoluna götürüldü.

'ENGELLİ ÇOCUK BANA EMANET'

Alkollü motosiklet sürücüsü Furkan Çakar, arkasında kendisiyle birlikte seyahat eden arkadaşının engelli olduğunu söyledi. Engelli arkadaşının kendisine emanet edildiğini belirterek trafik polislere arkadaşının nerede olduğunu sordu.

CANINA KAST ETTİĞİ POLİS EKİPLERİNDEN SU İSTEDİ

Alkollü sürücü Furkan Çakar, 'dur' ihtarına uymayıp motosikletini üzerlerine sürdüğü trafik polis ekiplerinden su istedi. Bunun üzerine trafik polis ekiplerinin kendisine su ikramında bulundu.

GEÇEN HAFTA BENZER BİR OLAYDA 1 POLİS MEMURU ŞEHİT OLMUŞTU

İstanbul Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Alp Efe Bekit, 15 Temmuz Cumartesi Günü saat 18.30 sıralarında Merkez Mahallesi İmrahor Caddesi üzerinde yapılan motosiklet uygulaması sırasında 'dur' ihtarına uymayan motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olmuştu.