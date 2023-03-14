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Alkolmetreyi üflemek yerine yutmaya çalıştı

Alkol kontrolü sırasında konuşmakta zorluk çeken bir araç sahibi, kendisine uzatılan alkometreyi üflemek yerine yutmaya çalıştı. Dakikalarca verilen uğraş sonucu üflemeyi başaran sürücü 1.88 promil alkollü çıktı.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 18:29
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Alkollü sürücü uzatılan alkolmetreyi üflemek yerine yutmaya çalıştı

Alkolmetreyi üflemek yerine yutmaya çalıştı
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(İHA)- Merkez Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi'nde uygulama yapan trafik polisleri alkollü sürücülere geçit vermedi.

Alkollü olduğu halde direksiyon başına geçen bir sürücüyü uygulama noktasında durduran trafik polisleri, alkolmetre uzatıp üflemesini istedi. Araçtan inen sürücü kendisine uzatılan cihaza üflemek yerine, yutmayı denedi. 

"AÇ KARNINA İÇİNCE BÖYLE OLUYOR"

Polis ekiplerinin dakikalarca uğraşı sonucu cihaza üflemeyi başaran otomobil sürücüsü, 1.88 promil alkollü çıktı. Yürümekte ve konuşmakta zorluk çeken şahsın daha önce ehliyetine el konulduğu öğrenilirken, sürücü tüm bu olanlara rağmen, “Nasip, aç karnına içince böyle oluyor” diye konuştu.

O anlar kameraya yansırken, araç sürücüsüne 5 bin 96 lira ceza kesildi.

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