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Alkollü taksici dehşet saçtı: İki otomobil köprüden uçtu

Düzce’de makaslayarak sollamaya çıkan alkollü taksici önündeki araç ile birlikte köprüden uçtu. Kazada 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 04:21
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Alkollü taksici dehşet saçtı: İki otomobil köprüden uçtu

Alkollü taksici dehşet saçtı: İki otomobil köprüden uçtu
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Kaza Bahçeşehir Bağlantı Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Düzce’den Bahçeşehir istikametine seyir halinde olan ve 1.83 promil alkollü olduğu tespit edilen Ahmet Y. idaresindeki ticari taksi, Yahyalar köprüsü mevkiinde trafikte makaslama yaptığı esnada Ş.K. idaresindeki marka otomobile çarparak köprüden şarampole uçtu.

Her iki aracından köprüden uçtuğunu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ş.K.’nın kullandığı otomobilde sıkışan 4 kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

“ANNE” FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI

Araçtan yaralı çıkarılan S.K. araçta bulunan annesini merak ederek “anne, anne” diyerek yürekleri dağlaması dikkat çekti. Taksi sürücüsü Ahmet Y. hafif yaralanırken polis ekiplerinde gözaltına alındı. Kazada yaralanan diğer kişiler Düzce’de ki çeşitli hastanelere sevk edildi. Kaza sebebi ile kapanan Bahçeşehir-Düzce bağlantı yolu, araçların kaldırılması sonrası normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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