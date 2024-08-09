Alkolün bedeli ağır oldu: 20 metrelik kayalıktan düştü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Alkolün bedeli ağır oldu: 20 metrelik kayalıktan düştü

Antalya’da alkol aldıktan sonra ihtiyaç gidermek isteyen bir şahıs, yaklaşık 20 metrelik kayalıktan aşağıya düştü. Sesini duyuramayan adamı, yokluğunu fark eden arkadaşları buldu.

Antalya’da yaşanan talihsiz bir olay, alkolün tehlikeli sonuçlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Alkol aldıktan sonra ihtiyaç gidermek amacıyla kenara çekilen bir şahıs, dengesini kaybederek yaklaşık 20 metrelik kayalıktan aşağıya düştü. Olay sonrası yaralanan şahıs, düştüğü yerden sesini duyuramayınca zor anlar yaşadı. Uzun süre arkadaşlarının geri dönmesini bekleyen adam, yokluğunu fark eden arkadaşları tarafından bulundu. Arkadaşları, sesini duyuramayan şahsı fark edip yardımına koştu.

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