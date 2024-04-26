Allah'tan yoldan geçen asayiş vardı. Alacak verecek kavgasında adam silahı çekti 2 trafik polisi müdahale edemedi

Hacımiktat Camii önünde Z.D. ve O.Y arasında arasında alacak verecek meselesi yüzünden 2 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Bu sırada ikiliden biri silahını çekti. Trafik polisleri olaya müdahale edemeyince olup biteni izlemeye

aşladı. Z.D. araca bindirmeye çalıştığı O.Y.’yi polislerin gözü önünde ayağından vurarak yaraladı.

Vatandaşların "Memur bey müdahale etsene memur bey,. Adımı vursana" sesleri duyuldu.

Trafik polislerinin aksine asayiş polisleri araçlarından iner inmez kavgaya müdahale etti. Silahı adamın elinden aldı.

Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaşanan silahlı yaralama olaya vatandaşların cep telefonu tarafından anbean görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.