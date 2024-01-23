Almanya'da aşırı sağcı partiye devlet yardımı kesilecek

Kaynak: AA
Almanya'da aşırı sağcı partiye devlet yardımı kesilecek
Almanya Federal Anayasa Mahkemesi, aşırı sağcı Die Heimat (Vatan) partisine yönelik devlet yardımının kesilmesine hükmetti.

Almanya Federal Anayasa Mahkemesi, daha önce Ulusal Demokratik Partisi (NPD) olarak bilinen aşırı sağcı Die Heimat (Vatan) partisine yapılan devlet yardımının iptaline ilişkin başvuruyu görüştü. Anayasa Mahkemesi, partiye devlet yardımının durdurulması kararını verdi. Die Heimat'ın en az 6 yıl boyunca devletten para yardımı alamayacağı, vergiden muaf tutulmayacağı aktarıldı. Partinin sadece özgür demokratik temel düzeni reddetmekle kalmadığı, buna karşı mücadele etme eşiğini de aştığı vurgulandı.

HAKKINDA KAPATMA DAVASI AÇILDI

Ulusal Demokratik Partisi (NPD) hakkında 2017 yılında kapatma davası açıldı, ancak Federal Anayasa Mahkemesi partinin anayasaya aykırı hedeflerine ulaşabilecek kadar güçlü olmadığı gerekçesiyle talebi reddetti. NPD daha sonra ismini "Die Heimat (Vatan)" şeklinde değiştirdi. Federal Meclis, Federal Konsey ve federal hükümet 2019 yılında Die Heimat'a yönelik devlet yardımının iptali için başvuruda bulundu.

2022 itibarıyla yalnızca 3 bin civarında üyesi bulunan Neo Nazi eğilimlere sahip Die Heimat Partisi, en son 2020 yılında devletten yaklaşık 370 bin 600 Euro yardım aldı.

Almanya’daki siyasi partiler, seçimlerde aldıkları oy oranına göre devlet yardımı alabiliyor.

Son Haberler
Belini doğrultamadığı halde çalışmak zorunda kalan yaşlıyı görenler ağladı. Fakirliğin gözü kör olsun Gündem
Belini doğrultamadığı halde çalışmak zorunda kalan yaşlıyı görenler ağladı. Fakirliğin gözü kör olsun
Emre Akbaba Adana Demirspor'dan ayrılıyor. İstanbul'a geri dönecek Spor
Emre Akbaba Adana Demirspor'dan ayrılıyor. İstanbul'a geri dönecek
Cinler sardı diye terk edilen köyde 15 yıldır ailesiyle tek başına yaşıyor. 'Bir tane bile cin görmedim' Gündem
Cinler sardı diye terk edilen köyde 15 yıldır ailesiyle tek başına yaşıyor. 'Bir tane bile cin görmedim'
Herkesi aşırı düşünmek neye zarar verir? Sağlık
Herkesi aşırı düşünmek neye zarar verir?
Kağıt toplayıcısı ekonomiden dert yanıp AKP’ye vereceğini söyledi Gündem
Kağıt toplayıcısı ekonomiden dert yanıp AKP’ye vereceğini söyledi
Fatih terim yine yaptı yapacağını. Trabzonspor'un eski yıldızı Panathinaikos'ta Spor
Fatih terim yine yaptı yapacağını. Trabzonspor'un eski yıldızı Panathinaikos'ta
Bitcoin yarılanmasına 100 günden az zaman kaldı Gündem
Bitcoin yarılanmasına 100 günden az zaman kaldı