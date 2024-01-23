Almanya'da aşırı sağcı partiye devlet yardımı kesilecek

Almanya Federal Anayasa Mahkemesi, daha önce Ulusal Demokratik Partisi (NPD) olarak bilinen aşırı sağcı Die Heimat (Vatan) partisine yapılan devlet yardımının iptaline ilişkin başvuruyu görüştü. Anayasa Mahkemesi, partiye devlet yardımının durdurulması kararını verdi. Die Heimat'ın en az 6 yıl boyunca devletten para yardımı alamayacağı, vergiden muaf tutulmayacağı aktarıldı. Partinin sadece özgür demokratik temel düzeni reddetmekle kalmadığı, buna karşı mücadele etme eşiğini de aştığı vurgulandı.

HAKKINDA KAPATMA DAVASI AÇILDI

Ulusal Demokratik Partisi (NPD) hakkında 2017 yılında kapatma davası açıldı, ancak Federal Anayasa Mahkemesi partinin anayasaya aykırı hedeflerine ulaşabilecek kadar güçlü olmadığı gerekçesiyle talebi reddetti. NPD daha sonra ismini "Die Heimat (Vatan)" şeklinde değiştirdi. Federal Meclis, Federal Konsey ve federal hükümet 2019 yılında Die Heimat'a yönelik devlet yardımının iptali için başvuruda bulundu.

2022 itibarıyla yalnızca 3 bin civarında üyesi bulunan Neo Nazi eğilimlere sahip Die Heimat Partisi, en son 2020 yılında devletten yaklaşık 370 bin 600 Euro yardım aldı.

Almanya’daki siyasi partiler, seçimlerde aldıkları oy oranına göre devlet yardımı alabiliyor.