Alman Büyükelçiden flaş Türkiye açıklaması. 'Bazı şirketler Türkiye'de yatırım yapmaktan çekiniyor'

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Alman Büyükelçiden flaş Türkiye açıklaması. 'Bazı şirketler Türkiye'de yatırım yapmaktan çekiniyor'
Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, bazı şirketler Türkiye'de yatırım yapmaya çekindiğini söyledi.

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Türkiye'de bulunan Alman şirketlerin buradaki operasyonlarından çok memnun olduklarını ancak bazı şirketlerin Türkiye'de yatırım yapmaktan çekindiklerini söyledi. Türkiye'ye yatırım hakkında flaş bir açıklamada bulunan Schulz, iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçmiş yılları rekorlarla kapattığını hatırlattı..

Türk-Alman ticari ilişkilerinin çok çeşitli alanlarda ve oldukça kapsamlı olduğuna dikkat çeken, köklü geçmişi olan iki ülke ilişkisinin aynı zamanda son derece dengeli ilerlediğini aktardı.

Almanya Türkiye'nin ihracat yaptığı en önemli, en büyük ülke ve Türkiye'nin ithalat yaptığı ülkeler arasında yer aldığını sözlerine ekleyen Schulz, Rusya ve Çin Halk Cumhuriyetinden sonra üçüncü sırada yer aldığını ifade etti.

"BAKAN BAYRAKTAR'IN YATIRIM DAVETİ OLUMLU KARŞILANDI"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın Ankara'da gerçekleştirilen 5. Türk-Alman Enerji Forumu'nda Alman yatırımcıları Türkiye'ye davet etmesinin Alman heyetinde memnuniyetle karşılandığını ifade etti.

"BAZI ŞİRKETLER YATIRIM YAPMAKTAN ÇEKİNİYOR"

Büyükelçi Schulz, Türkiye'de bulunan Alman şirketlerin buradaki operasyonlarından çok memnun olduklarını bildiklerini belirterek , "Çok olumlu deneyimler edindiklerini biliyoruz. Fakat yeni yatırımcıları çekmek ayrı bir konu. Bazı şirketlerin Türkiye'de yatırım yapmaktan çekindiklerini de biliyoruz. Yatırım koşullarının cazip olması gerekiyor. Bu koşulların arasında yasal güvenceler, planlama güvenliği yani uzun vadeli plan yapabilmeleri ve finansman konusunda kolaylıklar olmalı. Bunlar bekledikleri olumlu çerçeve koşulları." değerlendirmesinde bulundu.

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