İstanbul 'hayalkent' olacak. Bir aylık yaşamının maliyeti küçük bir servete eş değer

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İPA’nın Ocak ayına ilişkin ‘İstanbul’da Yaşam Maliyeti Araştırması’ açıkladı. İşte bu arıştırmanın sonucunda, İstanbul'da yaşamının maliyeti iyice arttığı gözler önüne serildi. Bu artış geçen yılın aynı ayına göre yüzde 80,29 artış gösterdi. İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 53.058 lira olarak hesaplandı.

2023 yılının Ocak ayında 4 kişilik ailenin yaşam maliyeti 29.429 liraydı. Aradan 12 ay geçti, enflasyon gibi yaşam maliyetinin rakamları da ikiye katlandı. Ocak ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 53.058 lira olarak hesaplandı. İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti, Aralık ayına göre 3.899 lira artış gösterdi.

MAKARNA YILLIK BAZDA YÜZDE 52,83 ORANINDA ARTTI.

Halkın neredeyse temel tüketim maddesi haline gelen makarnadaki artış oranı ise yüzde 52,83 olarak kayıtlara geçti. Temel tüketim maddelerinin bir önceki yılın Ocak ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışlarından birinin yüzde 52,83 artış oranı ile makarna fiyatlarında yaşandığı görüldü.