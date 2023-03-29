29 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Alman hükümeti yeni Nitelikli Göçmenlik Yasası'nı onayladı

Alman hükümeti yeni Nitelikli Göçmenlik Yasası'nı onayladı

Almanya'da Bakanlar Kurulu, ülkede nitelikli iş gücü açığını kapatmayı hedefleyen yeni Nitelikli Göçmenlik Yasası'nı onayladı.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 16:04
Takip Et

Alman hükümetinden yeni Nitelikli Göçmenlik Yasası'na onay

Alman hükümeti yeni Nitelikli Göçmenlik Yasası'nı onayladı
+
Aa
-

Alman Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Almanya'da kalifiye iş gücü göçünün kolaylaştırılması için oluşturulan nitelikli göçmen stratejisine Bakanlar Kurulu'nun onay verdiği bildirildi.

Açıklamada, birçok Alman şirketinin uzun süredir nitelikli çalışan bulmakta ciddi zorluklar yaşadığı, nitelikli çalışan açığının 2022'de 1,98 milyon seviyesinde olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Vasıflı iş gücü eksikliği, çok sayıda sektörü ve şirketleri etkilemektedir. Nitelikli işçi eksikliği, Almanya'da refah için bir risk haline geldi." denildi.

Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Hubertus Heil, konuya ilişkin değerlendirmesinde, nitelikli iş gücünü güvence altına almanın Almanya'nın önümüzdeki 10 yıl için en büyük ekonomik görevlerinden biri olduğunu belirterek, yeni Nitelikli Göçmenlik Yasası ile modern bir göç ülkesinin temellerini attıklarını belirtti.

Almanya’nın yeni Nitelikli Göçmenlik Yasası, aile birleşimi ve mesleki niteliklerin tanınması gibi çeşitli basitleştirmelere ek olarak, nitelikli göçmeler için puan sistemini de getiriyor. Puan sayısı hesaplanırken dil becerileri, mesleki deneyim, yaş ve Almanya ile bağlantılar dikkate alınan kriterler arasında yer alıyor. (AA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kenan Doğulu'dan AKP'ye TOGG tepkisi. Çok şaşkınım
1
﻿Kenan Doğulu'dan AKP'ye TOGG tepkisi. Çok şaşkınım
﻿Kenan Doğulu'dan AKP'ye TOGG tepkisi. Çok şaşkınım
﻿Son ankette ortaya çıktı. Çoklu aday seçimlerde ne getirecek anketlere yansıdı
2
﻿Son ankette ortaya çıktı. Çoklu aday seçimlerde ne getirecek anketlere yansıdı
﻿Son ankette ortaya çıktı. Çoklu aday seçimlerde ne getirecek anketlere yansıdı
﻿Ünlü anketçi canlı yayında açıkladı: Seçim birinci turda biter
3
﻿Ünlü anketçi canlı yayında açıkladı: Seçim birinci turda biter
﻿Ünlü anketçi canlı yayında açıkladı: Seçim birinci turda biter
﻿Adana’da gece bastıran sağanak yağış yolları göle çevirdi
4
﻿Adana’da gece bastıran sağanak yağış yolları göle çevirdi
﻿Adana’da gece bastıran sağanak yağış yolları göle çevirdi
﻿Milli maçta Bursa'da tribünler 'İstifa' diye inledi
5
﻿Milli maçta Bursa'da tribünler 'İstifa' diye inledi
﻿Milli maçta Bursa'da tribünler 'İstifa' diye inledi
﻿Ali Koç yarın istifa edebilir
6
﻿Ali Koç yarın istifa edebilir
﻿Ali Koç yarın istifa edebilir
﻿Flaş... 7'nci Yargı Paketi TBMM'de kabul edildi
7
﻿Flaş... 7'nci Yargı Paketi TBMM'de kabul edildi
﻿Flaş... 7'nci Yargı Paketi TBMM'de kabul edildi
﻿Samsun açıklarında 50'ye yakın gemi bekliyor
﻿Samsun açıklarında 50'ye yakın gemi bekliyor
﻿Samsun açıklarında 50'ye yakın gemi bekliyor
﻿NATO'da üyelik krizi büyüyor. Rus büyükelçi Dışişleri'ne çağrıldı
﻿NATO'da üyelik krizi büyüyor. Rus büyükelçi Dışişleri'ne çağrıldı
﻿NATO'da üyelik krizi büyüyor. Rus büyükelçi Dışişleri'ne çağrıldı
﻿Flaş Mourinho iddiası. Roma'dan ayrılıyor mu?
﻿Flaş Mourinho iddiası. Roma'dan ayrılıyor mu?
﻿Flaş Mourinho iddiası. Roma'dan ayrılıyor mu?
﻿İskenderun'u hem sel hem de lodos vurdu. Caddeler su altında kaldı
﻿İskenderun'u hem sel hem de lodos vurdu. Caddeler su altında kaldı
﻿İskenderun'u hem sel hem de lodos vurdu. Caddeler su altında kaldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.