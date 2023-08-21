Alman polisi genç bir adamı öldüren 2 ABD askerini tutukladı

Alman polisi panayırda çıkan tartışma sonucu genç bir Alman vatandaşını öldüren 2 ABD askerini tutukladı.

Alman polisi genç bir adamı öldüren 2 ABD askerini tutukladı

Editör: Ersoy Özdem

Alman polisi, ülkenin batısındaki Wittlich kasabasındaki panayırda çıkan tartışmada bir yerliyi bıçaklayarak öldürdüğü şüphesiyle hafta sonu iki Amerikan askerini tutukladı.

Şüpheliler Cumartesi gecesi diğer iki kişiyle birlikte lunaparkı ziyaret ederken Rheinland-Palatinate eyalet polisi, dört kişinin olay yerinden kaçarken görüldüğünü söyledi.

Polis, "Bu gruptaki 25 ve 26 yaşındaki iki kişi hakkındaki şüphe daha sonra doğrulandı. Bunlar ABD askeri askerleri. Trier'deki savcılık, NATO tüzüğüne göre davayı Amerikan savcılarına devretti" dedi.

İki zanlı da aynı şekilde, cinayet soruşturmasının sorumluluğunu üstlenen ABD Hava Üssü Spangdahlem'deki Özel Soruşturma Bürosu'na teslim edildi.

Bölgesel yayıncı SWR, 28 yaşındaki kurbanın Wittlich'teki evinin yakınında bıçaklandığını bildirdi.

Wittlich Belediye Başkanı Joachim Rodenkirch, pazar meydanında yaptığı kısa konuşmada, "genç bir adamın vahşice ölmesinden dehşete düştüğünü ve çok üzüldüğünü" söyledi ve yaslı aileye başsağlığı diledi.

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