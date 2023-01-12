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Bir zamanların en aranan modeli hayatını kaybetti

90’lı yılların ünlü modellerinden Alman süpermodel Tatjana Patitz, 56 yaşında hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 08:59
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Alman süpermodel Tatjana Patitz hayatını kaybetti

Bir zamanların en aranan modeli hayatını kaybetti
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Vogue dergisi California’da yaşayan Tatjana Patitz’in meme kanseri nedeniyle hayatını kaybettiğini aktardı.

Tatjana Patitz, 1990 ve 2000 arasında en çok kazanan modeller arasında yer aldı ve Duran Duran ve George Michael’ın kliplerinde yer aldı.

O yıllarda Vogue dergisine verdiği bir röportajda başarısını "başka kimseye benzememesine" bağladı.

TATJANA PATİTZ’İN HAYATI

Patitz, 1966'da Hamburg'da Estonyalı bir anne ve Alman bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi.

Ailesi daha sonra, İsveç'e taşındı ve Patitz 17 yaşında girdiği güzellik yarışmasında üçüncü oldu. Kariyerinin yükselişe geçmesi birkaç yıl daha sürecekti.

1988 gelindiğindeyse, ünlü moda fotoğrafçısı Peter Lindbergh’in kamerasının karşısındaydı.

Patitz 1990’daki ünlü Vogue kapağında Cindy Crawford, Naomi Campbell, Linda Evangelista ve Christy Turlington ile birlikte yer aldı.

Bu kapak onun, 1990’lı yılların '5 gerçek süpermodelinden' arasında olduğu imajını sağlamlaştırdı.

Tatjana Patitz, George Michael'ın Freedom! Klibinde yer aldı, Chanel, Calvin Klein ve Versace’ın kampanya yüzü oldu.

Vogue’un Genel Yayın Yönetmeni Anna Wintour, Patitz için “Çağdaşlarından daha az görünür biriydi. Daha gizemli, daha olgun, daha ulaşılmaz bir duruşu, bunun da kendine özgü bir çekiciliği vardı” dedi.

Peter Lindbergh Vakfı’nın yayınladığı taziye mesajında ise “Eksikliği çok aranacak” denildi.

Reuters haber ajansına göre, Patitz'in en son podyuma Şubat 2019'da Milano moda haftasında çıktı.

56 yaşında yaşamını yitiren Patitz’in 19 yaşında bir oğlu vardı.

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