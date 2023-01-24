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Ünlü modelden acı haber geldi. Henüz 27 yaşındaydı 

ABD'li model Jeremy Ruehlemann, 27 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi tasarımcı Christian Siriano, "Onu sonsuza kadar seveceğim" sözleriyle duyurdu.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 17:48
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Ünlü model Jeremy Ruehlemann 27 yaşında hayata veda etti 

Ünlü modelden acı haber geldi. Henüz 27 yaşındaydı 
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Amerikalı ünlü model Jeremy Ruehlemann 27 yaşında yaşamını yitirdi. 

Moda endüstrisi, model Jeremy Ruehlemann'ın ölümüyle şok oldu. 27 yaşında hayatını kaybeden Ruehlemann'ın ölüm haberini, tasarımcı Christian Siriano Instagram'dan duyurdu.

People Magazine'e göre Ruehlemann'ın ölüm nedeni henüz belli değil. 

Modellik kariyerinden önce 2013-2017 yılları arasında üniversitede psikoloji eğitimi alan Ruehlemann, moda sektöründe yükselen yıldızlar arasında gösteriliyordu. Birçok ünlü marka için modellik yapan Jeremy Ruehlemann, dergilerde de yer almıştı.

Moda sektöründe kariyer yapmak için beşinci sınıfta okulu bırakan Jeremy Ruehlemann, daha önce eğitimini bitirmeyi planladığını ifade etmişti.
 

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