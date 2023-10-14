Alman turist otel odasında ölü bulundu

Turistin daha önce kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayın gelişimi

Olay, Alanya’nın Okurcalar Mahallesi’ndeki bir otelde meydana geldi. Otel çalışanları, odasından uzun süre çıkmayan Alman turisti merak ederek kapısını çaldı. Ancak kapı açılmayınca odaya girdiler ve turisti hareketsiz halde yatağında buldular. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Ekipler, yaptıkları kontrolde turistin yaşamını yitirdiğini tespit ettiler.

Turistin kimliği ve ölüm sebebi

Ölen turistin kimliği, Alman uyruklu Valdemar Kostin (46) olarak belirlendi. Turistin cansız bedeni, ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Turistin birkaç yıl önce Almanya’da kalp krizi geçirdiği ve bu nedenle ilaç kullandığı öğrenildi. Turistin kalp krizi sonucu mu yoksa başka bir nedenle mi öldüğü ise yapılacak otopsi sonucunda belli olacak.