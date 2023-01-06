6 Ocak 2023 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Almanlar eleştirilerin hedefindeki bakanı istemiyor

Almanlar eleştirilerin hedefindeki bakanı istemiyor

Almanya'da 5 bin kişiyle yapılan ankete göre, Almanlar Savunma Bakanı Christine Lambrecht'in görevden alınması gerektiğini düşünüyor.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 11:58
Takip Et

Almanlar, Savunma Bakanı Lambrecht'in görevden alınması gerektiği görüşünde

Almanlar eleştirilerin hedefindeki bakanı istemiyor
+
Aa
-

Haber portalı t-online için kamuoyu araştırma şirketi Civey tarafından yapılan ankete katılanların yüzde 77'si Bakan Lambrecht'in görevden alınmasını destekliyor.

Katılımcıların yüzde 13'lük kısmı ise bakanın görevde kalması gerektiğini düşünüyor.

Ankete katılanların yüzde 10'u da bu konuda kararsız olduğunu ifade etti.

Sosyal Demokrat Partili Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, oğlunu orduya ait helikopterle tatile götürmesi ve yeni yıl mesajını sosyal medyadan havai fişek sesleri arasında vermesi nedeniyle Alman medyası ve sosyal medyada yoğun olarak eleştiriliyor. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿3 gün 3 gecedir aynı ismi gördü. Kassandra Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
1
﻿3 gün 3 gecedir aynı ismi gördü. Kassandra Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
﻿3 gün 3 gecedir aynı ismi gördü. Kassandra Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
﻿Kar yağışı için İstanbul'a tarih verildi
2
﻿Kar yağışı için İstanbul'a tarih verildi
﻿Kar yağışı için İstanbul'a tarih verildi
﻿BİM'den aldığı çerez paketinin içinden çıktı
3
﻿BİM'den aldığı çerez paketinin içinden çıktı
﻿BİM'den aldığı çerez paketinin içinden çıktı
﻿İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan gece yarısı paylaşımı
4
﻿İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan gece yarısı paylaşımı
﻿İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan gece yarısı paylaşımı
﻿İşte azmettiricinin kaldığı otel. Operasyondan hemen sonra. Doğukan Çep o otelde nasıl kaldı?
5
﻿İşte azmettiricinin kaldığı otel. Operasyondan hemen sonra. Doğukan Çep o otelde nasıl kaldı?
﻿İşte azmettiricinin kaldığı otel. Operasyondan hemen sonra. Doğukan Çep o otelde nasıl kaldı?
﻿Son Dakika... Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi Beykoz'da yakalandı
6
﻿Son Dakika... Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi Beykoz'da yakalandı
﻿Son Dakika... Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi Beykoz'da yakalandı
﻿Eğer Apple inadından vazgeçerse WhatsApp ve Telegram’ı yok edecek adım Google’den geldi
7
﻿Eğer Apple inadından vazgeçerse WhatsApp ve Telegram’ı yok edecek adım Google’den geldi
﻿Eğer Apple inadından vazgeçerse WhatsApp ve Telegram’ı yok edecek adım Google’den geldi
﻿Beyoğlu'nda dilencinin zulasını zabıta patlattı
﻿Beyoğlu'nda dilencinin zulasını zabıta patlattı
﻿Beyoğlu'nda dilencinin zulasını zabıta patlattı
﻿Uludağ’da suni kar yağışı başladı
﻿Uludağ’da suni kar yağışı başladı
﻿Uludağ’da suni kar yağışı başladı
﻿Roma ve Bizans dönemine ait 40 sikke ele geçirildi
﻿Roma ve Bizans dönemine ait 40 sikke ele geçirildi
﻿Roma ve Bizans dönemine ait 40 sikke ele geçirildi
﻿Atlar gitti faytonlar geldi
﻿Atlar gitti faytonlar geldi
﻿Atlar gitti faytonlar geldi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.