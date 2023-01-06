Almanlar eleştirilerin hedefindeki bakanı istemiyor

Haber portalı t-online için kamuoyu araştırma şirketi Civey tarafından yapılan ankete katılanların yüzde 77'si Bakan Lambrecht'in görevden alınmasını destekliyor.
Katılımcıların yüzde 13'lük kısmı ise bakanın görevde kalması gerektiğini düşünüyor.
Ankete katılanların yüzde 10'u da bu konuda kararsız olduğunu ifade etti.
Sosyal Demokrat Partili Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, oğlunu orduya ait helikopterle tatile götürmesi ve yeni yıl mesajını sosyal medyadan havai fişek sesleri arasında vermesi nedeniyle Alman medyası ve sosyal medyada yoğun olarak eleştiriliyor. (AA)
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.