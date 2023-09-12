Stefan Kuntz Alman Milli Takımı'na. Bakıon kaçın sırada aday gösterildi

Hans Flick ile yollarını ayıran Almanya Futbol Federasyonu teknik direktörlük görevi için Stefan Kuntz'u düşünüyor.

Stefan Kuntz Alman Milli Takımı'na. Bakıon kaçın sırada aday gösterildi

Japonya'ya karşı alınan 4-1’lik mağlubiyetin ardından Almanya Futbol Federasyonu tarafından görevine son verilen Hansi Flick’in yerine gemesi için 6 isim belirlendi.

Alman basınından tagesspiegel’in haberine göre, son olarak Ermenistan karşısında berabere kalan Stefan Kuntz Almanya A Milli Takımı’nın başına geçmesi için düşünülen isimlerden birisi.

Haberde Stefan Kuntz için, “Türk milli teknik direktörü olarak görev süresi yakında sona erecek. Kuntz, DFB'nin bir çocuğu ve U21'lerle iki kez Avrupa Şampiyonasını kazandı. Kesinlikle ciddi bir aday” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca milli takım için düşünülen diğer isimlerin, Jürgen Klopp, Julian Nagelsmann, Oliver Glasner, Mathias Sammer ve Louis Van Gaal olduğu iddia edildi.

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