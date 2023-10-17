Almanya Başbakanı Scholtz'un Tel-Aviv ziyaretinde hava saldırısı gerçekleşti

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalarda İsrail'e olan desteğini göstermek adına Tel-Aviv'i ziyaret eden Almanya Başbakanı Olaf Scholtz buradan ayrılmak üzereyken saldırı sirenlerinin çalması üzerine yere yattı. O görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

Almanya Başbakanı Scholtz'un Tel-Aviv ziyaretinde hava saldırısı gerçekleşti

Pek çok ülke gibi yaşanan çatışmalarda desteklerini İsrail'den yana göstermekten geri durmayan ülkelerden biri olan Almanya, Başbakan Scholtz'un yaptığı Tel-Aviv ziyaretiyle gündeme gelmişti.

Gerçekleşen ziyaretin ardından beraberindeki ekiple birlikte havalimanına gelen Scholtz, özel uçağına binmek üzereyken saldırı sirenlerinin çalması üzerine tüm ekibiyle birlikte havalimanının pistine uzandı.

Tel-Aviv'den ayrılmak üzereyken yaşanan bu saldırı sonrası gelen uyarıyla birlikte piste uzanan Almanya Başbakanı Scholtz ve ekibinin görüntüleri dikkat çekti.

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