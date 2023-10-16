İsrail’in hava saldırısında ölen bir aylık bebeğin cesedini bozulmasın diye dondurma kamyonuna koydular

İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze’de insani durum gittikçe ağırlaşıyor, İsrail tarafından ateş altına alınan Gazze’de yardım çığlıkları gittikçe yükseliyor.

Gazze'deki birçok hastanenin İsrail ordusu tarafından bombalanmasıyla ve kalan hastanelerde de morgların dolu olması nedeniyle, saldırılarda hayatını kaybeden bir aylık bebeğin cesedi bozulmasın diye dondurma kamyonuna koyuldu.

MORGLARIN DOLU OLMASI NEDENİYLE CESETLER GÜNLERCE BEKLİYOR

Gazze’deki El Aksa Şehitleri hastanesi, taşan hastane morglarına ek olarak yerel fabrikalardan gelen dondurma kamyonlarını derme çatma morglar olarak kullanıyor. Hastanede adli patolog olan Yaser Khatab, Amerikan CNN’e gönderdiği video mesajında, aileler cenazelerini alana kadar geçen zamanda cesetlerin günlerce beklemek zorunda kaldığını söyledi.

Hattab, yaptığı açıklamada, “Gazze’nin yardım malzemelerine ihtiyacı var” diyerek, morg dolapları ve tıbbi ekipmanın yanı sıra “cesetlerle baş etmek için tabut ve ekipmanlara” ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

BBC’ye açıklamalarda bulunan El Şifa Hastanesi doktorlarından Muhammed Guneym ise jenaratörlerin yakıtının bitmek üzere olduğunu belirterek ameliyatları yapamayacak duruma gelebileceklerini söyledi.

TOPLAM 2 BİN 670 KİŞİ ÖLDÜ 9 BİN 600 KİŞİ YARALANDI

İsrail ordusunun saldırıları 9’uncu günü geride kalırken, tam kuşatma altındaki Gazze Şeridi’nde siviller için koşullar dayanılmaz hale geliyor. Saldırılarda toplam 2 bin 670 kişi öldüğü, 9 bin 600 kişi yaralandığı açıklanırken elektrik kesintileri ve tıbbi malzeme sıkıntısıyla boğuşan bölge hastaneleri yükü taşıyamaz hale geldi.

İSRAİL’İN KARA HAREKATI İÇİN VERDİĞİ SÜRE DOLDU

İsrail ordusunun beklenen kara harekâtı öncesi ise binlerce Filistinli Gazze’nin güneyine geçmeye devam ediyor. Ordunun cuma günü açıkladığı 24 saatlik tahliye süresinin ardından, ek olarak verilen 4 saatlik süre de sona erdi. Kuzeyden kaçan Filistinliler Han Yunus kentinde bulunan Birleşmiş Milletler kampına sığınırken, burada da gıda ve su sıkıntısı yaşandığı belirtildi. DSÖ, Gazze hastanelerinde yatanların ayrılmaya zorlanmasını “ölüm cezası” olarak nitelendirerek İsrail’in tahliye kararını kınadı.

Öte yandan Beyaz Saray, İsrail’in Gazze’nin güneyine dün tekrar su tedariğine başladığını açıkladı.

İsrail ordusunun yaptığı hava saldırısında hayatını kaybeden bir aylık bebeğin cesedi hastanelerdeki morg yetersizliği nedeniyle dondurma kamyonuna koyuldu.