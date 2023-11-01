Almanya Cumhurbaşkanı Tanzanya'dan af diledi

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, yaptığı Tanzanya ziyaretinde, ülkesinin sömürge döneminde Tanzanya'da işlediği suçlardan ötürü utanç duyduğunu söyleyerek özür diledi.

Almanya Cumhurbaşkanı Tanzanya'dan af diledi

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Tanzanya ziyareti sırasında gittiği Maji Maji Müzesi'nde açıklamalarda bulundu. Steinmeier, Almanların sömürge döneminde Tanzanya'da işlediği suçlardan ötürü utanç duyduğunu belirterek Tanzanya’dan özür diledi.

“BAĞİŞLANMA DİLİYORUM”

Steinmeier yaptığı açıklamada, "Almanların atalarınıza yaptıklarından ötürü bağışlanma diliyorum" dedi.

Steinmeier konuşmasının devamında, Tanzanya'yla ortak bir gelecek kurmak istediklerini, geçmişte olup bitenleri kendi ülkesinde anlatacağını belirtti.

NE OLMUŞTU?

Arap egemenliği sonrasında 1880'lerden 1919'a kadar Alman sömürgesi altında kalan Tanzanya toprakları, Milletler Cemiyetinin kurulmasıyla İngiliz hakimiyetine geçti.

Alman sömürgesine karşı 1905 ila 1907 yıllarında yapılan Maji Maji Ayaklanması şiddet yoluyla bastırılırken direnişte yaklaşık 200 ila 300 bin kişinin öldürüldüğü tahmin ediliyor.

Tanzanya, sömürge döneminde ölen direnişçilere ait kalıntıların Almanya'daki müzelerden alınarak ülkeye geri getirilmesi için bu ülkeyle görüşmeye başladıklarını duyurmuştu.

alman555.jpg

Öne Çıkanlar
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Dilan Engin Polat olayında hangi bankalar işin içinde?
Dilan Engin Polat olayında hangi bankalar işin içinde?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
MasterChef All Star 136. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 136. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Sakarya Üniversitesi’nde yemek ücretlerine yüzde 280 zam yapıldı. Aç bırakılan insanlardan nasıl akademik başarı bekleyeceksiniz Gündem
Sakarya Üniversitesi’nde yemek ücretlerine yüzde 280 zam yapıldı. Aç bırakılan insanlardan nasıl akademik başarı bekleyeceksiniz
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı? Spor
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Tadic basketbol antrenmanında ortaya çıktı. Taraftara böyle seslendi Spor
Tadic basketbol antrenmanında ortaya çıktı. Taraftara böyle seslendi
Sigaraya kallavi zam Ekonomi
Sigaraya kallavi zam
En yetkili isim açıkladı: 5 bin TL'lik emekli ikramiyeleri o tarihte hesaplara yatacak! Ekonomi
En yetkili isim açıkladı: 5 bin TL'lik emekli ikramiyeleri o tarihte hesaplara yatacak!
Çankırı’da polis ekiplerinden denetim Gündem
Çankırı’da polis ekiplerinden denetim
Son dakika... Gazeteci Tolga Şardan tutuklandı Gündem
Son dakika... Gazeteci Tolga Şardan tutuklandı