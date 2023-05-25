Almanya ekonomisi resesyona girdi

Avrupa'nın en büyük ekonomilerinden olan Almanya, yılın ilk çeyreğinde yüzde 0.3'lük bir daralma yaşadı.

Almanya İstatistik Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) Ocak-Mart döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 oranında daralarak üst üste ikinci çeyrekte de küçüldü.

Böylece Nisan ayı sonunda açıklanan ve durgunluğa işaret eden ilk tahmin revize edilmiş oldu. 2022'nin dördüncü çeyreğinde de ekonomik çıktı yüzde 0,5 oranında düşmüştü. Arka arkaya çeyrekte küçülme resesyon anlamına geliyor.