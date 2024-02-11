Almanya Genelkurmay Başkanı: 5 yıl içinde savaşa hazır hale gelmeliyiz

Kaynak: AA
Almanya Genelkurmay Başkanı: 5 yıl içinde savaşa hazır hale gelmeliyiz
Almanya Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer, ülkesinin 5 yıl içinde "savaşa hazır hale gelmesi" gerektiğini dile getirdi.

Almanya Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Welt am Sonntag gazetesine konuşan Breuer, ülkesinin 5 yıl içinde "savaşa hazır hale gelmesi" gerektiğini dile getirdi.

"Savaşa hazır hale gelmenin" bir süreç olduğunu vurgulayan Breuer, "Ancak sonsuz zamanımız yok çünkü Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana ilk kez olası bir savaş dışarıdan bize dikte ediliyor. Analistleri takip ettiğimde ve Rusya'dan kaynaklanan askeri tehdit potansiyelini gördüğümde bu bizim için 5 ila 8 yıl hazırlık zamanı anlamına geliyor." dedi.

"Bunun o zaman savaşın çıkacağı anlamına gelmediğini" vurgulayan Breuer, "Ancak bu mümkün ve ben bir asker olduğum için 5 yıl içinde savaşa hazır hale gelmemiz gerektiğini söylüyorum." ifadelerini kullandı.

Almanya Genelkurmay Başkanı Breuer, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın ötesine uzanıp uzanamayacağına ilişkin soruya da yanıt verdi.

Alman General, "Öncelikle buna niyet de dahildir. Bunu Putin’in yazdıklarında ve söylediklerinde görüyorum ve Ukrayna’daki eylemlerinden. Buna askeri potansiyel de dahil. Rusya’nın Duma kararıyla savaş ekonomisine geçtiğini gördük. Şu anda olasılık artıyor." diye konuştu.

Breuer, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'un ilk kez ‘savaşa hazır hale gelmekten’ söz ettiğinde bunun insanlar da farkındalık uyandırdığını söyledi.

“Savaşa hazır olmanın içinde çok şey var.” diyen Breuer, “Personel ve malzemenin göreve hazır olmasının yanı sıra zihniyet değişiminden de geçmemiz gerekiyor. Hem toplumda hem de özellikle Alman ordusunda akıl dönüşümüne ihtiyaç var.” dedi.

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