Almanya Macaristan maçındaki garip detayı açıkladı

Şampiyonanın açılış maçında İskoçya ile karşılaşan Almanya, 5-1’lik farklı bir skorla galip geldi ve turnuvaya iyi bir başlangıç yaptı…

Macaristan ise Murat Yakın’ın teknik direktörlüğünü yaptığı İsviçre’ye 3-1 mağlup oldu…

Ev sahibi Almanya bu maçı kazanmayı ve gruptan çıkmayı hedefledi…

Turnuvanın altıncı gününün ikinci maçında Almanya, Stuttgard Arena’ya, doğal olarak büyük bir seyirci desteğini alarak çıktı…

Karşılaşmanın hakemleri Hollandalı…

Dördüncü hakem ise bizden biri, ama Hollanda asıllı Serdar Gözüyük…

Almanların maçı kazanmaları halinde gruptan çıkmaları büyük oranda kesinleşecek ve gruptaki son İsviçre maçına daha rahat çıkacaklar…

Almanya ile Macaristan, A Milli Takım düzeyinde 37. kez karşı karşıya geliyorlar…

İki takım arasında daha önce yapılan maçlarda dengeli bir skor dağılımı bulunuyor…

Yani, iki takımın da birbirlerine bariz bir üstünlükleri yok…

Oynadıkları maçların 13’ünü Almanya, 11’ini ise Macaristan kazandı, 12 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı…

Almanya’nın her alanda olduğu gibi, futbolda da disiplinli olmaması, skor ne olursa olsun iyi oyundan vazgeçmemesi kendileri adına bir avantaj…

Kadroya bakıldığı zaman, kalede Neuer bir puan demek…

Almanya için önemli bir oyuncu…

Almanya yetenekli oyuncular var, ama en önemlisi takım halinde hareket etmeleri.

Macaristan ise turnuvaya 3-1’lik İsviçre yenilgisi ile başladı ve biraz da sinerji kaybı yaşadı…

Tabi ki mental olarak da bu maça 1-0 geride başladılar…

Almanlar 4-2-3-1, Macarlar ise 3-4-2-1 sistemi ile sahaya yayıldılar…

Maçın ilk ciddi atağında Macarlar 1. Dakikada Sallai ile gole yaklaştılar, ancak kaleci Neuer tehlikeyi ayaklarıyla savuşturdu…

Karşılaşmanın geride kalan ilk 10 dakikasında evsahibi takım Almanya, Macaristan kalesinde ciddi tehditler oluşturdu…

12 ve 13’te Almanlar iki net pozisyondan yararlanamazlarken, oyunu tutmaya, özellikle göbekten gelerek, gol kovalamaya başladılar…

Macarlar zaman zaman pas yaparak, zaman zaman da kontralarla gol ararlarken, Almanların disiplinli oyununa takıldılar…

Almanlar ön alan baskıları ve rakipten kaptıkları toplarla Macaristan kalecisi Gulacsi’i gerçek anlamda rahatsız etmeye başladılar…

Nitekim 22’de Almanlar istedikleri golü Muisala ile buldular…

İlkay-Musiala paslaşmasında topla son buluşan Muisala Almanya’yı 1-0 öne geçirdi…

Öne geçtikten sonra da geri vites yapmayan Almanlar, baskılı oyunlarını sürdürerek, oyunu tutmayı da bildiler...

Panzerler, özellikle kenarlardan Mittelstadt ile Wirttz’in getirdiği toplarla ikinci golü kovaladılar…

İlk 45’in sonlarına doğru topu kontrol eden Panzerler, özellikle Wirtz’in etkili ve adam eksilten çabalarına takım arkadaşları ayak uyduramayınca, karşılaşmanın ilk yarısında 1-0 sona erdi.

İKİNCİ YARIDA DA ALMANLAR ETKİLİ OLDU

Almanlar skoru artırmak, Macarlar ise skoru dengelemek için çıktılar ikinci 45’e…

Bu yarının ilk dakikalarında Macarlar daha agresif, daha önde oynamaya başladılar…

Sonrasında ise Almanlar oyuna ağırlıklarını koydular ve oyunu tamamen Macar yarı alanında oynamaya başladılar…

Panzerlerin Hocası, 58’de Wirtz ile Havertz’i kenara aldı, Sane ve Füllkrug’u sahaya sürerek, maçın ilk hamlesini yaptı…

Alman teknik adam Julian Nagelsmann’ın hücumdaki en etkili oyuncusu Wirtz’i kenara alması biraz garip karşılandı…

Macarlar Sallai ve Varga ile etkili olmaya çalışsalar da, disiplinli Alman savunması ayakta kalmayı bildi ve Macarların bu gol girişimlerine müsaade etmedi…

Oyunu tutan Almanlar, 67’de İlkay Gündoğan ile 2-0’ı bulduktan sonra da, tehditlerini sürdürmeye devam ettiler…

2-0’dan sonra da oyunu tutan, topu istediği gibi yönlendiren, istedikleri zaman vites yükselten, düşüren Almanlar, bu galibiyetle bir üst tura çıkarlarken, bu şampiyonada son sözü söyleyecekleri mesajını da verdiler...

Maçın başından sonuna kadar oyunun hakimiyetini elinde tutan Almanlar, gruptaki son maçlarını İskoçya ile oynayacaklar.