Almanya maçı öncesi flaş gelişme. Cengiz ve Hakan kadrodan çıkarıldı

Almanya'ya gidecek olan A Milli Takım kafilesinde Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu kadroya alınmadı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Almanya maçı öncesi flaş gelişme. Cengiz ve Hakan kadrodan çıkarıldı

Almanya ile 18 Kasım'da deplasmanda oynayacağı özel maç için bugün Berlin'e yolculuk edecek olan A Milli Takımımız'ın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.
Cengiz Ünder ile Hakan Çalhanoğlu teknik heyetin kararıyla kadrodan çıkarıldı.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

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CENGİZ PLAN DAHİLİNDE
"Millî futbolcularımızdan Cengiz Ünder, yeni teknik heyetimizin antrenman metotlarını ve futbol felsefesini bizzat deneyimlemesi ve takım arkadaşlarıyla birlikte çalışması amacıyla, İstanbul'da dört günlük bir kamp dönemi geçiren A Millî Takımımızın Almanya ve Galler maçları aday kadrosuna davet edilmiş, daha önceden yapılan planlama kapsamında da kafilenin Berlin'e hareketinden önce kamp kadrosundan ayrılmıştır.

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HAKAN TEKNİK HEYETİN KARARIYLA
Takım kaptanımız Hakan Çalhanoğlu ise, A Millî Takımımızın dün ve bugün yapmış olduğu antrenmanlarda, geçirdiği üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle yer alamamıştır. Tıbbi durumunun yanı sıra, bebek bekleyen eşinin doğumunun çok yaklaştığı bilgisi de değerlendirilen millî oyuncumuz, teknik heyetimizin kararıyla A Millî Takımımızın aday kadrosundan çıkarılmıştır."

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