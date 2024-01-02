Almanya Milli Takımı'na barbie forması. Fotoğraflar basına sızdı

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Almanya Milli Takımı'na barbie forması. Fotoğraflar basına sızdı
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahibi Almanya’nın Milli Takım forması basına sızdı.

Footyheadlines'a göre DFB takımının Avrupa Şampiyonası'nda giyeceği yeni deplasman forması görüntülendi.

İlk kez yayınlanan fotoğrafta özellikle göz alıcı Barbie pembesi dikkat çekiyor.

Forma resmi olarak Semi Lucid Fuchsia ve Team College Purple renklerini birleştiriyor.

Üst kısım pembe-pembe renkte iken alt kısım renk gradyanı sayesinde yavaş yavaş mora dönüşüyor.

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Sızdırılan ev elbisesinde olduğu gibi yanlarda uygulama amaçlı şeritler yer alıyor.

“FootyHeadlines” da Ekim ayında da benzer bir versiyonunu gündeme getirmişti.

Adidas sözcüsü Oliver Brüggen yaptığı açıklamada, “Genellikle spekülasyonlara katılmıyoruz. Yeni DFB formaları belirli bir zamanda tanıtılacak" diyerek üstü kapalı yalanlamada bulundu.

Almanya'nın 23 Haziran'da İsviçre'ye karşı oynayacağı üçüncü grup maçında deplasmanda formaları giymesi bekleniyor.

Ancak Alman Milli Takımı’nın bu formalarla gerçekten sahaya çıkıp çıkmayacağı henüz belli değil.

Footyheadlines'ın haberine göre turnuvanın iç saha forması Mart ayından itibaren satışa sunulacak ve fiyatı yaklaşık 100 euro olacak.

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