Milli Takım Kastamonu'da kampa girdi

Kaynak: Haber Merkezi
Milli Takım Kastamonu'da kampa girdi
Paralimpik Judo Milli Takımı, 2024 Paris Oyunları’na hazırlık amacıyla Kastamonu’da kampa girdi.

Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi’nde düzenlenen kamp, Judo Milli Takımı Teknik Direktörü Haldun Efemgil liderliğinde 30 sporcunun katılımıyla başladı.

Kastamonu’daki ikinci kampına başlayan Milli Takım'da Efemgil umutlu konuştu.

Efemgil, “Olimpiyatlar için kamp çalışması yapıyoruz. 30 sporcu, 4 teknik ekip, 2 de sağlık ekibimiz bulunuyor. Kampımız 19 Ocak’a kadar devam edecek. 30 Ocak’ta sporcularımızla 3. kampımızı gerçekleştireceğiz. İstediğimiz verime ulaşacağımıza inanıyoruz. Olimpiyatlar öncesi 3 müsabakamız var. Onlarda başarı gösterip olimpiyatlara hazır olmak istiyoruz.” dedi.

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