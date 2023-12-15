Fatih Terim'in Galatasaray'a gelmeyen Erkan Avseren'i Milli Takıma almadığı ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Beyza Damgacıoğlu
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Erkan Avseren'in Fatih Terim'le yaşadığı anısını anlattığı sözler yıllar sonra tekrar gündem oldu.

Erkan Avseren, Beşiktaş'a imza attığı için Fatih Terim'in kendisine Milli Takım'da şans vermediğini açıkladı.

İşte Erkan Avseven'in yıllar sonra gelen itirafı:

Vanspor’dan gelip Beşiktaş’a imza attım.

Bir gün sonra Avrupa Şampiyonası için Milli takımın kokteyli var oradan İngiltere'ye gideceğiz.

Fatih hocanın danışmanı geldi.

"Fatih hoca seni odasında bekliyor" dedi.

"Niye" dedim?

"Galatasaray'a imza atacakmışsın" dedi.

Ben de "Beşiktaş'a imza attım" dedim.

Aradan bir süre geçti Fatih hoca geldi.

"Erkan biz seni Vanspor'dan milli takıma alalım emek verelim, sen bana söylemeden başka takıma imza at." dedi.

Ben de, "Başka dediğiniz takım Beşiktaş" dedim.

"Milli takım hocalığını bitiriyorum, Galatasaray’ın hocası olacağım artık" dedi.

"Ben de artık Beşiktaş’ın futbolcusuyum. İsterseniz ben Şampiyonaya gelmeyeyim" dedim.

"Sen bilirsin" dedi.

Beni İngiltere'ye götürüp kadroya almadı.

Beşiktaş’a değil de Galatasaray’a gitseydim beni oynatacaktı.

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