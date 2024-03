Almanya, Norveç, Danimarka, Hırvatistan, İsveç ve İsviçre'yi geçtik

Sakın yanlış anlaşılmasın…

Şampiyon sporcuların aldıkları kuruşta gözü olanın gözü çıksın…

Çünkü, hak ediyorlar.

Türkiye tezatlar ülkesi!

Bir tarafı yaz, bir tarafı ayaz…

Bir tarafı cennet, bir tarafı cehennem…

Bir tarafı hasta, bir tarafı yasta…

Bu gibi ironileri çoğaltabiliriz…

Ekonomik olarak ne durumdayız?

İyi miyiz, kötü müyüz?

Ben biraz meseleye sportif yaklaşmak istiyorum...

Sporu seven veya sporla ilgilenen herkes bilir ki, yaz olimpiyatları 4 senede bir olur…

Olimpiyatlar, bütün dünya sporcularının, daha doğrusu, “kota” alan sporcuların kıyasıya mücadele ettiği bir organizasyondur…

Olimpiyat Oyunları, her ne kadar sporcuların barış, dostluk, anlayış kavramları öne çıkarılsa da, bütün sporcuların ve ülkelerin “madalya” almak için kıran kırana yarıştığı dünyanın en büyük spor organizasyonudur…

Sadece spor olarak değerlendirmek ne kadar doğru bilmiyorum, ama ülkelerin prestij mücadelesi verdiğini unutmamak lazım…

Bunun için de bazı ülkeler, bir “altın” almak için milyon dolarları gözder çıkarırken, ekonomisi iyi olan bazı ülkeler ise ödüle sıcak bakmıyor…

Bizim ülkemizde ise bir “altın” madalyanın karşılığı 1000 Cumhuriyet altını…

Yani, 475 bin dolar…

Yani, 15 milyon TL…

Küsuratını yazmıyorum…

Ekonomisi çok çok iyi olan ve bu anlamda dünyanın en önde gelen ülkelerinin bir kısmının, olimpiyatlarda “altın” alan sporcularına bir gram ödül vermemesi ilginç geldi bana…

Örneğin Amerika Birleşik Devletleri, sporcularına sadece 37 bin 500 dolar ödül verirken, İngiltere tek bir sterlin bile vermiyor…

Singapur gibi bir ülke, altın madalya kazanan sporcusuna bir milyon dolar ödül verirken, Norveç, Danimarka, Hırvatistan, İsveç ve İsviçre gibi ülkeler de ödülden mahrum bırakıyorlar sporcularını…

Almanya…

Ekonomik olarak dünyanın en güçlü ülkesi, Olimpiyat oyunlarında “altın madalya” kazanan sporcusuna sadece ve sadece 22 bin dolar ödül veriyor… Olimpiyatlarda en az ödülü veren iki ülke ise Trinidad ve Tobago…

Altın madalya kazanan sporcularına 4’bin dolar veriyorlar…

Sporcularına ödül vermeyen İngiltere ne yapıyor mesela?

Birleşik Krallık, yani İngiltere her yıl 162 milyon dolarını performans sporuna fon olarak ayırıyor…

Olimpiyatlarda yarışmayı hak eden bir sporcusuna yılda 37 bin dolar, 4 yılda 148 bin dolar yatırım yapıyor…

Sporcusu olimpiyatlara daha iyi hazırlansın diye, kesenin ağzını açıyor ve karşılığını da alıyor…

Şu da var; sporcusunu kimseye muhtaç etmiyor…

Normal bir insan gibi yaşaması için gereken desteğini veriyor…

Türkiye, olimpiyat ve dünya şampiyonu olan sporcusuna en çok ödül veren, daha doğrusu bu anlamda “cömert” olan 4.cü ülke…

Çok zengin bir ödül yönetmeliğimiz olmasına rağmen, “altın madalya” noktasında aynı zenginlikte değiliz…

Bu da bir realite…

Ödülü bol olan ülkemizin olimpiyatlarda kazandığı “altın madalya” sayısı sadece 41!

Bu arada şunu da ıskalamamak lazım; olimpiyat veya dünya şampiyonlarımızın ödülleri 1000 Cumhuriyet altını ile de sınırlı değil…

Devletin birçok imkanından yararlandıkları gibi, özel kurum ve kuruluşlardan da hatırı sayılır ödüller alıyor, reklam filmleri çeviriyor vs…

Analarının ak sütü gibi helal olsun…

Bu ülkeye yaşattıkları gurur yeter…

İnşallah Paris Olimpiyatları’nda da altınımız bol olsun…

Gözü olanın gözü çıksın…

Konu ülkem olunca, ülkemin itibarı olunca, akan sular durur.

AHMET AK’A TEŞEKKÜR

Bu yazıyı kaleme almama sebep olan, hem sporculuğuna hem de spor adamlığına çok değer verdiğim sevgili Ahmet Ak’a çok teşekkür ediyorum. Ülkemizi Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda temsil eden ve derece yapan Ahmet Ak, çok zengin bir spor kültürüne sahip olmasına rağmen, kendisinden yeterince faydalanılmamıştır.