Konya'daki facianın nasıl yaşandığını Recep Çınar açıkladı

Türk sporuna ve spor gazeteciliğine önemli katkıları olan TSYD, TMOK ve AIPS eski Genel Başkanı Togay Bayatlı’yı kaybetmenin verdiği acıyı iliklerimize kadar hissettik…

Spor gazeteciliğinin sevilen ve sayılan isimlerinden olan Togay Bayatlı’ya Allah’tan rahmet, başta yakınları olmak üzere, tüm spor camiasına başsağlığı diliyorum…

TFF, 31. hafta maçlarında Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi. Dünya Spor Yazarları Derneği ile Türkiye Spor Yazarları Derneği’nde başkanlık yapmış, spora emeği geçmiş bir insan için saygı duruşunda bulunulması için duyarlılık gösterebilseydi…

Ama, neredeeee!

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İKİ TAKIMDA STRESLİ

Bir önceki yazımda, “Adana Demirspor ile Karagümrük maçlarını geçtik. Önümüzdeki hafta, yani 3 Nisan Çarşamba günü Trabzonspor gibi yaralı bir aslanla oynayacak Konyaspor” diye yazmıştım…

Gerçekten de öyle oldu…

Konyaspor çok zorlu bir 90 oynadı ve bu 90’dan da istediğini alamadı…

Milli ara ve yerel seçimler nedeniyle, sessiz kalan statlar dünden itibaren şenlendi…

Başka bir deyişle, seyirciler takımlarına, statlar da seyircilerine kavuştu, ancak 3 büyüklerin dışında kalan takımların taraftarları, aynı ilgiyi göstermedi…

Buna Konyaspor taraftarları da dahil…

Konyaspor, Trabzonspor’a oranla daha sakin bir ara geçirdi…

Bu maça iyi hazırlandılar, özellikle pilot takımı ile oynadıkları ve 4-0 kazandıkları maç, Trabzonspor maçı öncesinde kendilerine moral oldu…

Trabzonspor ise olaylı Fenerbahçe maçından sonra, mental olarak toparlanmaya çalışsa da, PFDK kararlarının açıklanması sonrası, deyim yerindeyse “darmadağın” oldu…

Bordo-Mavililer tepkilerini de, “Adaletiniz batsın! Kalkın koltuklarınızdan, istifa edin!” diye gösterdiler…

Trabzonspor kafası karışık bu ruh haliyle, Konyaspor ise “kazanamazsak başımız belada” baskısıyla çıktı sahaya…

Ev sahibi takım Konyaspor’un teknik direktörü Omeroviç, son Karagümrükspor maçının ilk 11’inden Ahmet Oğuz ve Marlos Moreno’ya forma vermedi…

Hoca, maçın gidişatına göre de Marlos, Ethemi ve Prip’i hamle oyuncusu olarak düşünmüş olmalı ki, ilk 11’de görev vermemiş bu oyunculara…

Yeşil-Beyazlılar, Jakup Slowik, Uğurcan Yazgılı, Flip Damjanoviç, Teenage Hadebe, Guilherme- Steven Nzonsi, Soner Dikmen- Alassane Ndao Alexandru Cicaldaau, Oğulcan Ülgün- Sokol Cikalleshi 11’i ve 4-2-3-1 sistemi ile yer aldı sahada…

Bosnalı Hoca, sağ arkada Uğurcan Yazgılı’ya, sol önde ise Oğulcan Ülgün’e forma verdi…

Emmanuel Boateng, Muhammet Demir ve Ahmet Oğuz’ sakatlıkları nedeniyle Trabzonspor maçı kadrosunda yer almadılar.

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Hatayspor, Gaziantep FK ve Karagümrükspor’un mağlubiyetleri her ne kadar moral olsa da, Konyaspor çarenin kendisi olduğunu bilerek başladı maça…

Konuk Trabzonspor, karşılaşmanın ilk 10 dakikasında müthiş bir baskı yaparak başladı maça, dolayısıyla da Konyaspor kalesini savunmakta ve sahasından çıkmakta oldukça zorlandı…

Bu dakikalarda savunmaya daha ağırlık veren Konyaspor, 14. Dakikada önemli bir kontrataktan yararlanamadı…

Bu dakikada kaleci Slowik’in uzun degajında topla buluşan Oğulcan’ın ortasında Ndao, iyi vuramayınca Konyaspor öne geçme şansını kaybetti…

Trabzonspor, gömülü Konyaspor savunmasını direncini kenarlardan ve merkezden kırma çabalarından sonuç alamayınca, 19. Dakikada sahneye çıkan Trezeguat, uzaklardan topa öyle bir vurdu ki, Slowik’in hamlesi de işe yaramadı ve konuk takım öne geçti…

Bu arada Enis Bardhi’nin 24’te bir topu direkten dışarı çıktı…

Trabzonspor ilk 30’da hem topa hem de oyuna hükmeden taraf oldu…

Topun daha çok Konyaspor’da kalmasına rağmen…

Özellikle Trezeguat, Pepe ve Edin Visca üçlüsüne zaman zaman Enis Bardhi’de katılınca, Konyaspor savunması oldukça sıkıntılı anlar yaşadı…

Erken gol bulabilmek çok önemli bu maçlarda…

Rakibin kısıtlı olan gücü ve direncini kırmanın yolu bu…

Trabzonspor bunu yaptı ve ilk yarıyı istediği gibi oynadı…

Konyaspor ise ilk 45’in sonlarında ve uzatmalarda rakip kalede görünse de, son vuruşlarda etkili olamayan Konyaspor, soyunda odasına 1-0 geride gitti.

İKİNCİ YARI DAHA ZOR OLDU

Bu yarıya Konyaspor daha istekli başladı…

Ancak, ev sahibi takım, hakem Atilla Karaoğlan’ı ve VAR’daki Koray Gençerler’i hesap edemedi…

İlk yarının uzatmalarında Trabzonspor’lu Thomas Meunier’in topsuz alanda Oğulcan’a attığı tokadı görmezden geldi!

“Sarı” demiyorum, direk kırmızı göstermesi gerekirken, oralı bile olmadı…

Aynı hareketi Oğulcan Meunier’e yapsaydı, Atilla Karaoğlan nasıl bir tepki verirdi?

Ya da VAR’daki beyler?

Karaoğlan’ı uyarır veya çağırırlar mıydı, pozisyonu izlemesi için…

Ve penaltı pozisyonu…

Direk penaltı noktasını gösteren Karaoğlan, bütün itirazlara rağmen inatla penaltının atılması için topu istedi…

VAR’dakiler ise Atilla Karaoğlan’ı yine çağırmayarak, kötü niyetli olduklarını bir kez daha gösterdiler…

Konyaspor sadece Trabzonspor’la değil, hakemlerle de boğuştu…

2-0’dan sonra müthiş tepki veren Konyaspor, Trabzonspor’u bunalttı ve 79’da Nzonzi’nin golüyle farkı 1’e indir ve bir topu da direkten döndü…

89’da ise Trabzonspor Fountos’un golüyle farkı yeniden 2’ye çıkardı…

Şunun da altını çizmekte yarar var; Atilla Karaoğlan ve Koray Gençerler el ele vererek Konyaspor’un kalemini kırdılar…

Trabzonspor’a verdiği, Konyaspor’a vermediği penaltıyla, yerlerde sürünen Türk hakemliğine bir leke daha sürerek tarihe geçtiler…

Omeroviç ise bu ikiliye çanak tuttu…

Bir takımı maç maç hazırlamak başka bir şey, takımı oyun içinde yönetebilmek ve doğru zamanda doğru hamleler yapabilmek başka bir şey…

Üç puana deli gibi ihtiyacı olduğu bir günde, hakem ve kenardaki hocaların kötü yönetimi ile elinin tersiyle itmek olacak şey değil.