Konyaspor'u bekleyen en büyük tehlikeyi Recep Çınar açıkladı

Daha önceki yazılarımda, Konyaspor kulübünün sadece para değil, itibarını da kaybettiğinin altını çizmiş, “Kulübün geleceği ipotek altına alındı” demiştim…

Gerçekten de Konyaspor kulübünü çok büyük tehlikeler bekliyor…

Özellikle FİFA’daki dosyalar nedeniyle Konyaspor’un başı çok ağrıyacak gibi…

Kimse hafife almasın bu durumu…

FİFA’da 7 dosyası bulunan ve 3 transfer tahtası kapalı olan yeşil-beyazlı kulübün bu 7 dosyası artabilir, cezalar ikiye ya da üçe katlanabilir…

FİFA, Türkiye Futbol Federasyonu’na Konyaspor’la ilgili yaptırıma gitmesi noktasında talimat verebilir mi?

Verir…

Ancak, Konyaspor mevcut borcunu ödemez ya da ödeyemez, üstelik üzerine de borç yaparsa, FİFA, TFF’ye şunu diyebilir mi; “Konyaspor hangi ligde olursa olsun, şu kadar puanı silinsin ya da bir alt kümeye düşürülsün!” diyebilir…

Bu lig oynanırken, Konyaspor’un 5 puanını silebilir mi?

Siler…

FIFA’nın böyle bir yaptırımı var mı?

Var…

O zaman ne mi olur?

Siz tahmin edin…

Yanlış hatırlamıyorsam; Kayserispor böyle bir durumla karşı karşıya kalmış, sonra nasıl olduysa sorun çözülmüştü…

Almanya’nın Mainz Kulübü, Kayserispor’dan alacağının ödenmemesi nedeniyle konuyu FIFA’ya taşıdığı yazılıp çizilmişti…

O dönemde Alman basını konuyla ilgili daha detaylı bilgileri gündeme taşımış ve FIFA’nın Kayserispor’a bazı yaptırımlarla geleceği, bu yaptırımların içerisinde lisans iptali ve puan silme gibi cezaların olabileceği iddia edilmişti…

Konyaspor’a verilen ceza, ödemeye bağlı bir ceza…

50 milyon TL civarındaki bu borç ödenirse, Konyaspor transfer yapabilir…

Anlayacağınız; Konyaspor’un kesinleşmiş bir cezası yok…

Konyaspor kulübü, bu cezayı ödemez ve üzerine de koyarsa, işte o zaman, yan ağla dön ağla…

Ne alt yapıdan, ne 1922’den ne şuradan ne buradan, tek bir oyuncu, hatta oyuncunun ayakkabısını bile alamaz!

İsimleri önemli değil, bu işleri bilen, hukukçu ve gazeteci iki arkadaşla görüştüm, bana söyledikleri şu; ceza ödenmezse puan silmeden tutun, küme düşmeye kadar gider!

Dolayısıyla, Konya’nın ileri gelenleri, abileri ne derseniz deyin, kulübün transfer tahtasının açılması için, Ömer Korkmaz ve arkadaşlarına omuz vermeliler…

Tekrar başa dönersek; Konyaspor’daki en büyük tehlike FIFA’daki 7 dosya ve transfer tahtasının kapalı olması…

Ve bir şey daha; Konyaspor dimyata pirince giderken, evdeki bulgurdan da olmamalı…

Yani, mevcut kadroya sıkı sıkı sarılmalı, bırakın bir oyuncu kaybetmeyi, oyuncunun kulüpteki asılı fotoğrafını bile gözü gibi korumalı…

Beğenmediğimiz Bruno Paz’a bile “Maradona” muamelesi yapmalıyız…

Ciddi söylüyorum…

Özetlersem; Konyaspor’u ciddi anlamda çok büyük tehlikeler bekliyor.

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KULÜPLER BİRLİĞİNİN TFF ÜZERİNDE YAPTIRIMI YOK

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz ile görüştüm…

Kulüpler Birliği konusunda düşüncelerini açıkladı…

Sürüden ayrılmamak için, çoğunlukla birlikte hareket ettiklerini, dolayısıyla da Ali Koç Başkanın devam etmesi noktasında, oy kullandıklarını söyledi…

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, Kulüpler Birliği’nin, özellikle de Türkiye Futbol Federasyonu’nda etkin bir rolünün veya yaptırımının olmadığını açıkladı…

Ve bir şey daha söyledi Ömer Korkmaz...

“Kulüpler Birliği,TFF kararlarına sadece itiraz ediyor, o kadar. Aslında etkili olması lazım. TFF’ye yaptırımı olmalı, ama yok. TFF’nin kararlarında yüzde yüz bir etkinliği yok.”

Haklı mı?

Bence haklı…

Kulüpler Birliği futbolda bir güç ise bu gücünü kullanmalı…

Tabela bir kurum olmaktansa, kapanmasında bir mahsur yok…

Bu da benim görüşüm.