Almanya savaş suçlusu 2 Suriyeliyi tutukladı

Editör: Özge Ceren Çimen

Savcılar yaptığı açıklamada, Almanya'da iki Suriyeli erkeğin aşırılık yanlısı gruplara üye oldukları şüphesiyle tutuklandığını ve bunlardan birinin 2013 yılında Suriye'nin doğusunda düzenlenen ve 60'tan fazla Şii savaşçı ve sivilin öldürüldüğü saldırıda yer aldığından şüphelenildiğini söyledi.

Federal savcılık, Alman gizlilik kurallarına uygun olarak yalnızca Amer A. ve Basel O. olarak tanımlanan şüphelilerin Çarşamba günü tutuklandığını söyledi. Her ikisi de, savcıların Amer A.'nın Şubat 2013'te kurup yönettiğini söylediği silahlı isyancı grup Liwa Jund al Rahman veya Merhametli Tanrı'nın Askerleri Tugayı adlı yabancı bir terör örgütüne üye olmakla suçlanıyor.

Amer A. aynı zamanda zorla yerinden etme ve IŞİD grubuna üye olma yoluyla savaş suçları işlemekle de suçlanıyor.

Savaş suçu suçlamaları, Haziran 2013'te Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilindeki Hatla'ya düzenlenen ve yaklaşık 60 Şii sakinin ölümüne yol açan saldırıyla ilgili. O dönemde saldırı, Suriye'deki iç savaşın giderek artan mezhepsel doğasının durumunu gösteriyordu. Savcılar, saldırının Amer A.'nın komutasındaki Liwa Jund al Rahman ve diğer cihatçı gruplar tarafından ortaklaşa gerçekleştirildiğini söyledi.

Savcılar, yaptıkları açıklamada, saldırıdan sağ kurtulanların "kasıtlı olarak ölüm korkusunu körükleyerek, kundakçılık ve yağma yoluyla" Suriye'nin başka yerlerine veya yurt dışına kaçmak zorunda kaldıklarını söyledi. "Bu zorunlu yerinden edilme Hatla'daki tüm Şii varlığının sonu anlamına geliyordu."

Savcılar, Amer A.'nın Temmuz 2014'te IŞİD'e katıldığını ve grubunu IŞİD'in komutası altına aldığını söyledi. Basel O.'nun 2013'ün sonlarına doğru kendi grubunda "önemli bir askeri pozisyon" aldığını ve o yılın Aralık ayında ve Nisan 2014'te, özellikle Deyrizor'daki askeri havaalanında, Suriye hükümet güçleriyle yapılan çatışmalarda örgütün birimlerine komuta ettiğini söylediler.